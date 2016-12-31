〈北部〉桃市跨年晚會抽機票 升旗健走也有獎

2016-12-31

〔記者謝武雄、鄭淑婷／綜合報導〕今天是二○一六年的最後一天，桃園市跨年晚會今晚七點在桃園區藝文園區登場，由黃子佼、翁滋蔓、李懿共同主持，藝人伍佰、豆花妹、陳勢安、卓文萱等人輪番表演，最後由Selina陪同民眾倒數跨年，民眾持市民卡到服務台感應登錄條碼，有機會抽中華航歐洲線商務艙兩人來回機票等大獎。

捐發票有機會抱走電視

除了華航歐洲航線的商務艙兩人來回機票，還有華航日本航線的兩人來回機票五組；另外，參加跨年的民眾只要捐出兩張統一發票，可兌換一張抽獎券，獎品是兩台液晶電視，每人最多兌換十張抽獎券，今晚八點、十點兩度抽獎。

桃園市跨年晚會的藝人卡司有伍佰、豆花妹（蔡黃汝）、陳勢安、卓文萱、Boxing樂團、小樂吳思賢、羅文裕等人輪番表演；從七點開始，八三夭樂團開場，Selina擔任跨年倒數，倒數完後由彭佳慧演唱，並有三分鐘的煙火秀。

市府規劃中壢線、桃園線及台茂線的三條接駁車，從下午四點起，分別從中壢桃企飯店、桃園統領百貨、台茂購物中心發車，票價以市區公車計費，依距離遠近收取一段票或兩段票，每段票十八元。

今上午8點起實施交管

在交通管制部分，今天上午八點至明天下午五點，桃園區新埔六街（南平路至同德五街）、同德六街（中正路至新埔六街）道路兩側停車格禁止停車；今天上午八點至明天清晨兩點，同德六街（中正路至新埔六街），藝文一、二街（同德五街至同德六街），新埔六街（南平路至同德五街）車輛禁入，住戶憑證進入管制區。

今天下午四點到明天清晨二點，同德五街（中正路至新埔六街路）紅黃線開放機慢車停車；今晚十一點半到明天清晨兩點，中正路（同德十一街至大興西路），南平路（同安街至中正路），藝文一、二街，新埔六街（同德五街至大興西路），同德十一街（中正路至新埔八街），新埔八街，除了公車、消防車、救護車、活動車輛之外，其他車輛禁止進入。

健走現場保留2千名額

跨年晚會後的一○七年元旦升旗、健走活動，在八德區建德公園舉行，在健走部分，網路報名八千人已額滿，元旦清晨六點起受理報到，還有兩千個現場名額，六點半發放號碼牌，現場邀請台語「金曲歌王」翁立友領唱國歌，活動預計上午七點五十五分開始，升旗後健走，全程參加升旗、健走可獲得紀念包一個，另有摸彩券，最大獎是電動機車。

大棟山上辦跨年迎日出

如果不喜歡人擠人，還有另類的跨年選擇，龜山區兔坑社區發展協會第四年在大棟山四○五高地舉辦跨年晚會並迎接二○一七年的第一道日出；兔坑社區發展協會表示，大棟山視野遼闊，跨年夜可以賞夜景、元旦清晨可迎接日出。

大棟山海拔四○五公尺，制高點在龜山區兔坑里龜崙嶺，被稱為大棟山四○五高地，兔坑社區發展協會表示，透過露營、營火野炊、歌唱、健行活動迎接新年，歡迎民眾上山同樂，現場準備「英雄好漢團圓鍋」，民眾可以隨喜樂捐享用，山上溫差大，參加民眾要注意保暖，下山時要將垃圾帶走，跨年活動從今天下午三點起，持續到元旦清晨。