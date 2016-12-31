〈中部〉食物銀行大平台 全國聯合會成立

2016-12-31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了讓食物銀行更能發揮功能，全國四十多家食物銀行卅日在東協廣場成立「全國食物銀行聯合會」，要互通有無，讓社區的食物銀行在面臨到食物不足時，可透過聯合會當做窗口，獲得支援，提供給需要物資的民眾。

紅十字會台中市支會表示，台灣一年丟棄超過二七五萬噸糧食，可以讓廿六萬低收入戶吃上廿五年，而全台灣四大超商鮮食廚餘高達卅六億元，主婦聯盟調查，量販店和超市每年丟棄的食物將近卅八億元，相當浪費。

做為窗口 互通有無減少浪費

昨天所成立的「台灣食物銀行聯合會」，有全國性的「一九一九食物銀行」、「安得烈食物銀行」、有台中市的「紅十字會台中市支會」及「高雄市慈善團體聯合總會」、有社區型位在台北南機場的「臻佶祥食物銀行」等，還有民間企業如家樂福、樹德企業、甘單水餃等。

聯合會的理事長劉昭惠表示，當全世界有食物銀行時，台灣卻沒有，直到幾年前，台中市成立了第一家食物銀行，以後各縣市陸續成立，並在今日成立台灣食物銀行聯合會，為全台第一個世界性的食物銀行，讓有需要的人得到幫忙。

市長林佳龍表示，台中市有三個食物實體銀行、卅個發放站及十家加盟店，還跟八個公有市場建立生鮮食材的交流平台，也在各大連鎖超商建立愛心守護站，要讓台灣成為一個無飢餓的國家。

甘單水餃則會在每一個月捐二百包、每一包廿四顆水餃給聯合會，創辦人蘇蔡彩秋今年已八十四歲，五十九歲時罹癌，她不服輸，催生了「台中市抗癌人保健協會」及「高雄市抗癌服務協會」，以賣水餃與貢丸幫助協會。

蘇蔡彩秋一次因意外受傷而準備停售，但當時有二位原本是外商銀行的同事Joseph和Kelvin不忍好吃食物就此中斷，便承接業務，持續品質及愛心。