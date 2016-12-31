| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉食物銀行大平台 全國聯合會成立

2016-12-31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了讓食物銀行更能發揮功能，全國四十多家食物銀行卅日在東協廣場成立「全國食物銀行聯合會」，要互通有無，讓社區的食物銀行在面臨到食物不足時，可透過聯合會當做窗口，獲得支援，提供給需要物資的民眾。

紅十字會台中市支會表示，台灣一年丟棄超過二七五萬噸糧食，可以讓廿六萬低收入戶吃上廿五年，而全台灣四大超商鮮食廚餘高達卅六億元，主婦聯盟調查，量販店和超市每年丟棄的食物將近卅八億元，相當浪費。

做為窗口 互通有無減少浪費

昨天所成立的「台灣食物銀行聯合會」，有全國性的「一九一九食物銀行」、「安得烈食物銀行」、有台中市的「紅十字會台中市支會」及「高雄市慈善團體聯合總會」、有社區型位在台北南機場的「臻佶祥食物銀行」等，還有民間企業如家樂福、樹德企業、甘單水餃等。

聯合會的理事長劉昭惠表示，當全世界有食物銀行時，台灣卻沒有，直到幾年前，台中市成立了第一家食物銀行，以後各縣市陸續成立，並在今日成立台灣食物銀行聯合會，為全台第一個世界性的食物銀行，讓有需要的人得到幫忙。

市長林佳龍表示，台中市有三個食物實體銀行、卅個發放站及十家加盟店，還跟八個公有市場建立生鮮食材的交流平台，也在各大連鎖超商建立愛心守護站，要讓台灣成為一個無飢餓的國家。

甘單水餃則會在每一個月捐二百包、每一包廿四顆水餃給聯合會，創辦人蘇蔡彩秋今年已八十四歲，五十九歲時罹癌，她不服輸，催生了「台中市抗癌人保健協會」及「高雄市抗癌服務協會」，以賣水餃與貢丸幫助協會。

蘇蔡彩秋一次因意外受傷而準備停售，但當時有二位原本是外商銀行的同事Joseph和Kelvin不忍好吃食物就此中斷，便承接業務，持續品質及愛心。

廣告
  • 台灣食物銀行聯合會昨在東協廣場成立，有40多個食物銀行加入。（記者蘇金鳳攝）

    台灣食物銀行聯合會昨在東協廣場成立，有40多個食物銀行加入。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
秀水慶豐西圳南岸 打造漫遊步道

為打造農村慢活小旅行的好去處，秀水鄉慶豐西圳南岸的髒亂地將加以改造，變身為有蔬果、花草的漫遊步道，秀水鄉長梁禎祥昨天與多位民代共同主持「秀水…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈中部〉食物銀行大平台 全國聯合會成立


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.