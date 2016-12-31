〈中部〉電纜下地 大里中湖路計預明年發包
2016-12-31
〔記者陳建志／大里報導〕每年颱風侵襲都造成許多電桿被吹倒，電線也因被樹枝、招牌砸中而停電，影響民眾生活。為降低颱風對電力的影響，立委何欣純要求行政院儘速推動防災型電纜地下化的政策，並爭取將人口密集，且未來有眾多廠商進駐的台中軟體園區列為優先區域。台電同意將大里中湖路和公園街約八百五十米電纜下地，預計明年完成設計、發包，後年施工下地。
立委何欣純表示，為確保民生用電穩定，「防災型電纜地下化建置計畫」有其必要性，且應該以人口密集和主要道路做為優先推動區域，大里台中軟體園區附近人口密集，未來更有眾多廠商進駐，為避免軟體園區因風災停電，造成嚴重的經濟損失與民生用電危機，爭取優先將該區域周邊電纜地下化。
何欣純指出，台中軟體園區聯外的泉水街，今年七月配合道路拓寬，已經向台電爭取一併將電纜下地，希望台電在三個月內完成另一側的中湖路和公園街電纜下地的規劃，並能在一○六年完成設計、發包，一○七年施工。
台電南投區營業處規劃課長黃順瑞表示，電纜下地費用雖較高，但風災時不易受損，不但能提高用電穩定，也能降低同仁修復風險，將會配合推動下地政策，預計明年四、五月完成中湖路和公園街四二一巷約八百五十米的電纜下地設計、發包，並儘快動工，初估經費約一千五百萬元。
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