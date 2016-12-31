〈中部〉高中職改隸 文華高中校長盼「好好愛我」

2016-12-31

憂財源、管理、招生問題

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市十七所國立高中職明天元旦起改隸市立，昨天舉行移交典禮，成為四個直轄市升格後第一個改隸市立，校長擔心財源、管理、招生等問題，百感交集，文華高中校長薛光豐代表致詞，以歌名「好好愛我」暗諷無奈又期待的共同心聲，教育部長和市長則強調這是台中市教育革命性的轉變，會全力支持。

台中市十七所國立高中職明年起改隸市立，二十二所私立高中職督導權也正式移轉市府，昨天移交典禮，三十九位校長全數到場。市長林佳龍主持佈達典禮，教育部長潘文忠到場見證，校長從宣誓、後來換上自校制服進行澆水苗育儀式。校長們行禮如儀，面無笑容或苦笑，對於改隸市立前途憂心忡忡，氣氛低迷。

薛光豐在台上致詞表達校長們的焦慮，他直言，改隸是台中市教育的里程碑，「心中百感交集，校長們實在難用喜悅的心情來掩飾心中疑慮！」改隸已遲了五年實行，有些問題仍無法解決，「我們佩服市長的勇氣與膽識。」

薛光豐也質疑在改隸決策過程，高中校長們沒有被徵詢，更沒有表達不贊成或優劣分析的機會，還有家長質疑國立高中是不是辦學不彰、經費不足，還是體質不佳，但面對十二年國教一貫政策，市府秉持依法行政，他提及第一次面對議會質詢和現在法令制度還有待磨合，大環境格局、高度都有待提升。

林佳龍：「會更進步」

最後薛光豐以鳳飛飛代表作的歌名「好好愛我」表達校長們的共同心聲，盼市府「好好愛我、好好珍惜，這個得之不易的機會」，只能期許改隸後或許能「開低走高」。

教長：創造更好教學環境

教育部承諾明年補助六十九億元供台中市三十九所公私立改隸市立高中職，未來固定補助三十七億元經費，再依師生人數增加，市府則持續投入五年五十億元經費，林佳龍請校長們體諒，改隸僅一字之差，不會退步、會更進步，讓市立高中職更深入融入社會；部長潘文忠則向校長喊話要他們放心，會創造更好的教學環境。