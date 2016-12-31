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〈中部〉斥資四億台中首座 朝馬運動中心啟用

2016-12-31

有四座奧運比賽標準羽球場

〔記者蔡淑媛／台中報導〕朝馬國民運動中心昨天正式開幕，位於七期重劃區、耗資四億元，是台中市首座開幕的運動中心，以羽球為主題，擁有四座奧運比賽標準場地，並擁有游泳池等綜合球場和健身設施，業者強調空間寬敞且票價也比一般便宜六至九折。

朝馬運動中心昨天正式開幕啟用，市長林佳龍、教育局長彭富源和立委張廖萬堅、市議員張耀中、陳政顯等民意代表和體育署副署長王水文都出席慶祝，林佳龍強調該中心也將做為二○一九年東亞青年運動會羽球比賽場地，會後也親自試用，他掛保證費用平價、運動設施多元，以培養市民運動習慣，希望市民多來運動。

最多可容納四千人運動休閒

朝馬運動中心位於朝貴路上，有著亮橘色外觀，前年八月動工，今年四月竣工，樓高三層，總樓地板面積一千二百平方公尺，一、三樓有十二面羽球場，並設有溫水游泳池、體適能中心、韻律、飛輪教室、綜合球場等運動設施，最多可容納四千人運動或休閒。

空間寬敞 票價比一般便宜

朝馬運動中心執行長李卿雲強調中心公辦民營，設備新穎、場地寬敞，而且價格便宜，例如羽球場租金僅台北的國民運動中心的七至九折，而且溫水游泳池為八線道，收費僅九十元，月票甚至打對折，健身房每小時五十元、桌球室租每小時九十元，還有現在最夯的TRX空中瑜伽教室。

正式開幕後每天早上六時開放至晚上十時，也將針對學生推出單項和綜合類運動冬令營。不過試營運期間傳出民眾在游泳池烤箱踩到生鏽釘子見血，李卿雲表示已在開幕前休館全數整理，並陸續改善場地問題，至於正式營運後官網更新緩慢和資訊不足問題，也會一一克服。

市府表示，另耗資九億元興建的北區中正國民運動中心，將做為東亞青奧水上運動比賽場地，已經完工，預計明年六月委外營運；南屯國民運動中心已動工，預計明年底完工啟用，還有三座運動中心要發包和規劃。

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  • 林佳龍和官員、民代試用運動設施。（記者蔡淑媛攝）

    林佳龍和官員、民代試用運動設施。（記者蔡淑媛攝）

  • 朝馬國民運動中心有著亮橘色外觀，昨天正式開幕啟用。（記者蔡淑媛攝）

    朝馬國民運動中心有著亮橘色外觀，昨天正式開幕啟用。（記者蔡淑媛攝）

  • 朝馬國民運動中心開幕是台中首座國民運動中心。（記者蔡淑媛攝）

    朝馬國民運動中心開幕是台中首座國民運動中心。（記者蔡淑媛攝）

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