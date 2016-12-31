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〈中部〉南投市天空之橋 過年前完成整修

2016-12-31

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市「天空之橋」整修工程，何時重新對外營運，引發關切，南投市長宋懷琳實地會勘後，允諾將增設社區活力站，供山上四里民眾販售農特產品，並趕在農曆春節前重新開園。

位在南投市八卦山台地的「天空之橋」，長約為二○四公尺，階梯共二六五階，委外經營契約在今年十月屆滿後，便由公所收回自營，且暫停營運後展開整修工程，除粉刷外，還有意象工程牌樓修建、售票處遷移、橋面修繕檢測、無障礙空間等。

宋懷琳與代表會正副主席張秀枝、張惠卿等人，日前實地勘察整修工程進度後，隨即與天空之橋所在地的永興、福山、鳳鳴、鳳山等山上四里的里長、社區理事長進行座談，並達成增設農特產品販售區的共識，若工程順利，最快將於明年一月十六日重新開園。

南投天空之橋在一○一年七月間，開始對外營運，四個月內便創下百萬觀光人潮的紀錄，之後，每況愈下，公所也希望整修後，以嶄新的面貌重新面對遊客時，能讓營運從谷底爬起來，再度成為觀光新亮點。

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  • 天空之橋因整修，目前封閉中。 （記者謝介裕攝）

    天空之橋因整修，目前封閉中。 （記者謝介裕攝）

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