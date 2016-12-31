〈中部〉《元旦連假》草屯辦健行 國姓體驗採果樂
2016-12-31
〔記者陳鳳麗、佟振國／南投報導〕迎接二○一七元旦，除迎第一道曙光外，還能參加升旗健行，草屯鎮公所與獅子會合辦升旗親子健行活動，參加者除可獲紀念品，還有機會抽中電動機車等大獎，泰雅渡假村也安排部落卡通明星陪同遊客升旗迎新年；另外，國姓鄉福龜村是縣內重要的草莓、蜜棗產地，最近已進入產期，元旦三天連假，正好可體驗採果樂趣。
健行拿紀念品 還可抽大獎
迎接新年元旦倒數計時中，草屯鎮元旦當天活動，將從「草屯情、獅子心─元旦升旗親子健行」展開。鎮長洪國浩說，元旦上午六時三十分先接受現場報名領「參加證明券」，七時於草屯鎮演藝中心舉行升旗典禮，升旗後出發，沿台十四線中潭公路走至富頂路金玉宮三彩院蓋檢核章後再折返演藝中心摸彩，此次準備一千二百份紀念品和摸彩券，摸彩品很豐富，有電動機車、五十吋等多台電視、電冰箱等獎項。
仁愛鄉泰雅渡村則在元旦上午九時也有迎新年升旗典禮，由幸福部落卡通明星阿泰、阿雅、波卡、泰魯、搗蛋鬼帶領遊客升旗，現場提供遊客小國旗及原民披風，感受另類升旗。
國姓草莓、蜜棗逢產期
而民眾參加完元旦升旗健行活動後，由於目前國姓鄉已進入草莓、蜜棗產期，可前往中潭公路福龜路段兩旁草莓園及蜜棗園，體驗採果樂趣。
農民表示，今年入冬氣溫偏暖，導致蜜棗、草莓的產期稍有延後，還好品質不受影響，蜜棗特級品一斤可賣到一百廿元，至於無毒栽培的草莓，遊客自採一斤三百元，盒裝依大小則有一百卅元及二百元不等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
秀水慶豐西圳南岸 打造漫遊步道
為打造農村慢活小旅行的好去處，秀水鄉慶豐西圳南岸的髒亂地將加以改造，變身為有蔬果、花草的漫遊步道，秀水鄉長梁禎祥昨天與多位民代共同主持「秀水…
網友回應
熱門新聞
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 日領事館前 南韓准放慰安婦像
- 美妝送禮 甜心顧面子
- 罕病生21歲才讀完高一 靠自學錄取清大
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan proposes cutting day-trading tax
- 日劇女王休暴力夫 奧斯卡影后簽字離婚
- 反骨葛仲珊 皇后霸氣回歸
- 澎恰恰跨年最難忘 歌唱一半開始倒數
- 房屋稅槓上張金鶚 柯P：他不該在下台前大調漲
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 日友台人士 發起支持「台灣」名義參加2020東奧
- 小威宣布訂婚 對象殺出「程咬金」
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 真洋將出包 蔡文誠即刻救援
- 中再阻資金外逃 跨境交易20萬須報告
- 以色列對新年赴印度觀光客 發布旅遊警報
- 「董事長」趕3場 邀九天同台
- 小吃店噪音未超標 法官親耳來聽 判賠！
- 看著四哥背影 呂濟而壓力下成長
- 芭芭拉塔巴克辭世 莎莎嘉寶遭夫出賣
- 王菲開唱萬人捧場 竇靖童同台和音
- 陳昇提前嗨唱跨年 不甩中國封殺飆禁歌
- 連環撞釀火燒車 因沒保持車距
- 小愛明台北披嫁紗 江宏傑の主場秀
- 歐股上揚 3大指數年線收紅
- 挺羅興亞 12和平獎得主批翁山蘇姬
- 諜對諜大事紀
- 自由廣場》頂尖少弱勢 私校多寒門
- 胃造口灌食 讓病人更有尊嚴
- 12/31 各報重點新聞一覽
- 機捷履勘順利 交長：最快春節試營運
- 封涵洞堵改裝車 36名飆仔變俗仔
- Sorry告解室 國中女同學
- 美中角力戰 台廠成箭靶？
- 報復駭客干預大選// 歐巴馬出手 驅逐俄35官員
- 新聞內幕》馬金勸郝… 不退
- 今全台各地19～21度 10年來最暖的跨年夜
- 搖滾+甜美 郭書瑤設計點子自己秀
- 霍恩極地探險 退休創舉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉《元旦連假》草屯辦健行 國姓體驗採果樂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分