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〈中部〉《元旦連假》草屯辦健行 國姓體驗採果樂

2016-12-31

〔記者陳鳳麗、佟振國／南投報導〕迎接二○一七元旦，除迎第一道曙光外，還能參加升旗健行，草屯鎮公所與獅子會合辦升旗親子健行活動，參加者除可獲紀念品，還有機會抽中電動機車等大獎，泰雅渡假村也安排部落卡通明星陪同遊客升旗迎新年；另外，國姓鄉福龜村是縣內重要的草莓、蜜棗產地，最近已進入產期，元旦三天連假，正好可體驗採果樂趣。

健行拿紀念品 還可抽大獎

迎接新年元旦倒數計時中，草屯鎮元旦當天活動，將從「草屯情、獅子心─元旦升旗親子健行」展開。鎮長洪國浩說，元旦上午六時三十分先接受現場報名領「參加證明券」，七時於草屯鎮演藝中心舉行升旗典禮，升旗後出發，沿台十四線中潭公路走至富頂路金玉宮三彩院蓋檢核章後再折返演藝中心摸彩，此次準備一千二百份紀念品和摸彩券，摸彩品很豐富，有電動機車、五十吋等多台電視、電冰箱等獎項。

仁愛鄉泰雅渡村則在元旦上午九時也有迎新年升旗典禮，由幸福部落卡通明星阿泰、阿雅、波卡、泰魯、搗蛋鬼帶領遊客升旗，現場提供遊客小國旗及原民披風，感受另類升旗。

國姓草莓、蜜棗逢產期

而民眾參加完元旦升旗健行活動後，由於目前國姓鄉已進入草莓、蜜棗產期，可前往中潭公路福龜路段兩旁草莓園及蜜棗園，體驗採果樂趣。

農民表示，今年入冬氣溫偏暖，導致蜜棗、草莓的產期稍有延後，還好品質不受影響，蜜棗特級品一斤可賣到一百廿元，至於無毒栽培的草莓，遊客自採一斤三百元，盒裝依大小則有一百卅元及二百元不等。

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  • 國姓鄉福龜村蜜棗已成熟上市，產期估計到農曆過年前後，元旦3天連假，正好可體驗採果樂。（記者佟振國攝）

    國姓鄉福龜村蜜棗已成熟上市，產期估計到農曆過年前後，元旦3天連假，正好可體驗採果樂。（記者佟振國攝）

  • 草屯鎮元旦升旗活動，過去都是辦升旗馬拉松，今年為了讓全家大小都能參加，改為元旦升旗健行活動。 （記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮元旦升旗活動，過去都是辦升旗馬拉松，今年為了讓全家大小都能參加，改為元旦升旗健行活動。 （記者陳鳳麗攝）

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標題：〈中部〉《元旦連假》草屯辦健行 國姓體驗採果樂


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