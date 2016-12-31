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〈中部〉梯橋退燒 松柏嶺建天空步道惹議

2016-12-31

〔記者謝介裕／南投報導〕梯橋景點在一片退燒之際，縣府仍計畫在道教聖地名間鄉松柏嶺受天宮，打造號稱全台最長的天空步道，引發正反兩面看法，以致縣府對該計畫更加謹慎，目前已先編列五千萬元規劃費，採「先徵圖、後施工」兩階段方式進行，避免竹山鎮瑞龍瀑布空中觀景台招惹民怨事件重演。

總長450公尺 號稱全台最長

繼竹山太極峽谷天梯、南投天空之橋、信義琉璃光之橋（玻璃吊橋）、中寮龍鳳瀑布天空步道後，縣府計畫在名間鄉松柏嶺遊憩區，以受天宮為主軸，闢建名稱暫訂為望月橋、彩虹橋與玄天橋三橋銜接而成的「天空步道」，總長約四百五十公尺，屆時完工該步道總長度將睥睨全台所有的梯橋。

民憂無法吸引人潮 浪費公帑

惟外界看法兩極化，名間鄉長陳文德、代表會主席陳永生等人，認為對地方發展有正面助益，但也有不少人擔憂，上述四個地區梯橋觀光熱度，可說是每況愈下，受天宮天空步道工程總經費約兩億元，萬一無法吸引人潮，豈不浪費公帑？

民進黨部：會善盡監督職責

民進黨南投縣黨部主委陳昭煜、縣議會總召陳翰立指出，針對該步道，縣府在明年度預算編列五千萬元規劃費，綠營雖未刪減，讓縣府放手去做，但一定會善盡監督職責，希望藍營縣長林明溱要做好「敢擔當、拚輸贏」準備，不要屆時人潮、錢潮不如預期，又牽拖一堆理由，怪東怪西，並建議縣府對受天宮天空步道的規劃，最好能與上述四座梯橋有區隔，否則，一味比長度、比規模大小，恐難吸引遊客目光。

縣府：明年過年前上網徵圖

縣府觀光處長王源鍾表示，竹山鎮瑞龍瀑布空中觀景台在發包後，設計圖太醜、影響自然景觀、水保等雜音不斷，為避免重蹈覆轍，受天宮天空步道興建工程，預計明年農曆春節前，將先上網公告「徵圖」，再由評審委員依設計特色、圖樣以及有無符合環保、水保等標準進行評選。

受天宮信眾多 應可帶動觀光

王源鍾說，受天宮係全國供奉玄天上帝的總壇，每年朝聖信眾達四、五百萬人次，相鄰的「天受宮」廟名，與受天宮相反，也是一項特色，加上位在參山國家風景區的豐沛自然資源，相信該天空步道在結合上述人文風光與宗教文化下，絕對能帶動觀光。

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  • 龍鳳瀑布天空步道。（記者謝介裕攝）

    龍鳳瀑布天空步道。（記者謝介裕攝）

  • 信義鄉琉璃光之橋。 （記者謝介裕攝）

    信義鄉琉璃光之橋。 （記者謝介裕攝）

  • 竹山鎮太極峽谷天梯。 （記者謝介裕攝）

    竹山鎮太極峽谷天梯。 （記者謝介裕攝）

  • 南投縣梯橋一覽表

    南投縣梯橋一覽表

  • 名間鄉受天宮天空步道示意圖。（記者謝介裕攝）

    名間鄉受天宮天空步道示意圖。（記者謝介裕攝）

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標題：〈中部〉梯橋退燒 松柏嶺建天空步道惹議


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