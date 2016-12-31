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〈中部〉靠Line救命 1天籌到565萬醫藥費

2016-12-31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了丈夫寶貴性命，妻子透過Line群組發動親友總動員，婆家、娘家通通動起來，一天之內就籌到五六五萬元，讓丈夫可裝設「心伴第二型左心室輔助裝置系統」，成功救回一命！

夫須手術 妻發動親友總動員

林姓男子年紀四十多歲，平日忙著種茶樹、經營茶葉生意，雖診斷出有「擴張性心肌病變」，靠著藥物控制病情，但他一度轉服中藥，最後變成末期心臟衰竭，只好進入彰化基督教醫院，靠著插管、強心劑才勉強維繫生命。

彰基心臟外科主任陳映澄表示，林姓男子因為心臟衰竭而連帶影響肝、腎功能，情況危急，不是要進行心臟移植，就是要裝設「心伴第二型左心室輔助裝置系統」，最後患者選擇後者。

不過，「心伴第二型左心室輔助裝置系統」光是器材就要五五○萬元，以及十五萬元的醫療雜支費用，全數都要自費，林妻決定向親友求助，並透過Line親友群組總動員，婆家與娘家通通都大力相挺，短短一天就籌到五六五萬元。

陳映澄表示，林男手術後情況良好，很快就恢復日常生活，「心伴第二型左心室輔助裝置系統」是機械性的心臟輔助器，可以取代部分心臟搏動功能。

林男昨天偕妻返回彰基感謝醫療團隊的照顧，林男說，他現在就算短距離的快走，也不太會喘，生活起居一如以往；林妻則表示，希望能夠比照換心手術，健保可以酌予補助，減輕患者家庭的負擔。

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