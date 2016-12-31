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〈中部〉送舊看夕陽 跨年不放煙火

2016-12-31

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕迎新送舊，北斗跨年晚會不放煙火更環保！今天是二○一六最後一天，許多人在瘋跨年之前，要先送走今年最後一道夕陽，以往攝影界與年輕族群的最愛的是王功夕照，光是蚵車、漁民與燈塔，搭配無敵海景的天地寬闊，讓王功夕照絕美到讓人無法離開視線。

王功、卦山看最後一道夕陽

不過，今年彰化市公所則是邀請民眾改到八卦山大佛腳下去看夕陽，今天下午四點在大佛廣場前，一起用卦山夕照來揮別舊的一年。看完今年最後一道夕陽，就可以轉戰跨年晚會，今年全縣跨年晚會在北斗鎮地政路一四六號公園內登場，不再燒錢放煙火，改用紙飛機夾放祝福小卡，互祝新年快樂。

今年全縣跨年晚會在北斗

北斗跨年晚會邀請白冰冰、翁立友、蕭煌奇、陳思安、陳隨意、愷樂等知名歌手連番開唱，並免費提供一萬份美食，包括肉圓、高麗菜飯、米糕、肉乾等等，與民眾分享。

彰化市今天也有跨年晚會，地點在彰化市自立街和辭修路一二八巷交叉處「北極宮」廣場。

瘋完跨年，縣府在元旦將有「彰化縣元旦藝起來暨社區秀產業活動」，上午七點半在縣府廣場有升旗典禮，並有社區表演與社區產業設攤，也準備一千份的馬舌餅免費試吃，以及限量一千份的精美宣導品，送完為止。

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  • 卦山夕照，在八卦山大佛腳下看夕陽，有不同於海景夕照的美。（陳志湧攝，彰化市公所提供)

    卦山夕照，在八卦山大佛腳下看夕陽，有不同於海景夕照的美。（陳志湧攝，彰化市公所提供)

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