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〈中部〉秀水慶豐西圳南岸 打造漫遊步道

2016-12-31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為打造農村慢活小旅行的好去處，秀水鄉慶豐西圳南岸的髒亂地將加以改造，變身為有蔬果、花草的漫遊步道，秀水鄉長梁禎祥昨天與多位民代共同主持「秀水漫遊」的開工典禮，以鮮花取代香燭，祈祝工程順利。

梁禎祥表示，漫遊步道位於秀水鄉慶豐西圳南岸，北岸早就是柏油路，但是南岸長期雜亂不已，為了改善環境，鄉公所爭取到營建署經費補助，將打造為人行、單車可通行的漫遊步道，也希望在步道旁種蔬果與花草，讓美化步道也有農村風味。

梁禎祥強調，前些時日從建商手上搶救的木麻黃老樹，就鄰近圳溝已規劃為社區小公園，希望能夠以圳溝綠帶提升農村居住環境。「漫遊步道」工期預計三個月，全長為一八○○公尺。

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  • 秀水鄉要把慶豐西圳南岸改造為漫遊步道，鄉長梁禎祥與多位民代以手持鮮花來主持開工典禮。（秀水鄉公所提供）

    秀水鄉要把慶豐西圳南岸改造為漫遊步道，鄉長梁禎祥與多位民代以手持鮮花來主持開工典禮。（秀水鄉公所提供）

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秀水慶豐西圳南岸 打造漫遊步道

為打造農村慢活小旅行的好去處，秀水鄉慶豐西圳南岸的髒亂地將加以改造，變身為有蔬果、花草的漫遊步道，秀水鄉長梁禎祥昨天與多位民代共同主持「秀水…

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標題：〈中部〉秀水慶豐西圳南岸 打造漫遊步道


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