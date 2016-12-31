〈中部〉招牌「轟炸」 一三九線也「淪陷」

2016-12-31

自行車車友最喜愛道路之一

〔記者林良哲／彰化報導〕縣道一三九線因縱貫八卦山脈，不但可居高望遠且景色優美，成為自行車車友最喜愛的道路之一，但近來沿路的餐廳、咖啡廳、土雞城紛紛設立，各式各樣的廣告招牌林立，讓不少車友感嘆說：「一三九線『淪陷』了！」

餐廳民宿等 廣告招牌林立

縣道一三九線北起彰化縣伸港鄉，南至南投縣鹿谷鄉，全長共計七十五公里，該路線從彰化市的八卦山牌樓開始爬坡上山，並沿著八卦山脈的稜線前進，沿途行經彰化市、花壇鄉、大村鄉、芬園鄉，並經過南投縣的南投市、中寮鄉、集集鎮，最後抵達鹿谷鄉。

由於一三九線從平地爬升到海拔三百多公尺處，不但可居高望遠，眺望台灣海峽及台中市區，而且景色優美，不少自行車車友都前來練習腳力，並成為其最喜愛的道路之一，每到假日車友即成群結隊前來騎車。

然而因遊客增多，近年來在一三九線上也設立不少餐廳、咖啡廳、民宿等，各式各樣的廣告招牌林立，讓車友們相當不滿，認為政府根本沒有管理，影響道路的整體景觀。

除此之外，政府各單位及農會都在此設立指示牌，但是每種指示牌的型式、字體都不一樣，讓人看得眼花繚亂，民眾也抱怨，這些標誌已失去指示功能。

縣府：如未依法將拆除

針對民眾及車友們的抱怨，彰化縣政府工務處表示， 有關一三九線廣告物林立現象，將派員前往瞭解這些廣告物是否有依法申設？並確定其設置是否在路權的範圍內？如未依法申設，將會展開拆除工作，以維護道路景觀。