〈中部〉公園蓋動物收留所惹議 不排除另覓地
百人抗議 要求停工撤離
〔記者陳冠備／溪州報導〕縣府將斥資七千六百萬元在溪州公園興建「可愛動物教育園區」，但因其中包括流浪動物收容中心，引起鄉民強烈反對，昨日縣府在當地舉辦一場公聽會，現場民眾反對聲浪不斷，紛紛要求停工並撤離，最後縣府人員允諾會把意見帶回研究，並持續與民眾溝通，但也不排除另尋場地。
縣府：持續與民眾溝通
為化解流浪動物收容中心的疑慮，彰化縣府農業處副處長郭至善、動物防疫所所長董孟治等人，昨天前往溪州公園舉辦公聽會並與鄉民溝通，但近百名民眾卻高舉「公園就是公園，不是流浪狗中心」、「流浪狗中心遠離公園」、「保護淨土、全面抗爭」等牌子前往抗議，
縣議員江熊一楓指出，鄉民並非反對設立流浪狗中心，而是認為公園要回歸觀光用途，希望縣府另覓合適場地；鄉代會主席陳冠廷與鄉代詹聰助表示，縣府未開說明會就要興建收容中心，又指稱在公園容易吸引觀光客來認養，這根本是「看到鬼」，可說是「天龍國」的想法。
動物防疫所所長董孟治表示，開工三天就傳出反對聲音，動物防疫所會蒐集相關意見往上呈報，但興建收容中心刻不容緩，不排除另覓地點來繼續努力。
議員：掩埋場復育地搭設
對此有獸醫師身分的縣議員林世賢表示，該收容中心可收容的數量有限，不如分散經費，在各鄉鎮垃圾掩埋場復育地搭設臨時收容中心，能增加收容犬隻數目，亦能達到方便認養及生命教育的功能。而且一切是要從源頭管理做起，例如提升晶片植入率或是訂立自治條例，並教育民眾養育寵物應有的認知，目前初估彰化縣有五萬隻流浪犬，單靠領養、精準捕捉是無法解決問題。
為提供動物保護、生命教育講習場地，彰化縣政府有意在溪州公園旁蓋一座「可愛動物教育園區」，並規劃收容二三四隻流浪犬、貓中心，但事件曝光後，當地居民恐會造成污染反對施工，日前縣議會還刪除該科目年度預算五十萬餘元，對於即將上路「零撲殺」政策，收容狀況更是雪上加霜。
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