〈中部〉環署助去化垃圾 籲做好廚餘回收

2016-12-31

〔記者詹士弘／虎尾報導〕雲林縣堆積未處理垃圾已逾一萬四千公噸，斗六、虎尾及斗南垃圾臨時轉運場囤積垃圾量均逾三千噸，環保署新任環境督察總隊長吳盛忠昨天視查虎尾垃圾場，了解垃圾堆置及廚餘蒸煮情形，承諾會協助雲林去化囤積垃圾。

環保局長林長造表示，縣內垃圾問題相當嚴重，未清理的垃圾已累積一萬四千公噸，且每天以一百多噸速度累積，情勢緊迫，縣長李進勇前天還召集廿鄉市公所首長及清潔隊長在二崙開垃圾減量會議，希望每人每天垃圾量能降至零．三二六公斤，半年內達到全縣每日垃圾減量一百噸的目標。

林長造說，縣府積極推動自助垃圾減量的同時，希望環保署協助調度跨區域的垃圾處理，去化現有囤積垃圾，雲林也會配合中央政策，做好垃圾分類、廚餘回收工作，達成垃圾減量。

吳盛忠表示，垃圾減量有兩個較大的標的物，一是瓶瓶罐罐的回收，另外就是廚餘，他專程到雲林視查廚餘蒸煮現況，認為處理狀況良好，未來希望能增加廚餘回收量，他也呼籲民眾做好廚餘回收，以減少垃圾焚化量，未來其他縣市如要協助雲林去化垃圾時，也能看到雲林的努力。

林長造表示，虎尾清潔隊廚餘回收及蒸煮作業運作良好，處理後可作有機肥或飼料，環保局會鼓勵廚餘量較大鄉鎮跟進辦理；另生廚餘部分，六輕南亞同意無限量免費收雲林縣的廚餘，去化沒有問題。