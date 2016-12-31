| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉扶朝長青食堂開張 北港老人受惠

2016-12-31

〔記者黃淑莉／北港報導〕北港鎮扶朝長青食堂昨天開張，縣長李進勇到場與長輩們一起開心用餐，同時宣布一鄉鎮一食堂目標達成，現在全縣每天中餐有二千多名老人在各地食堂共餐，他歡迎還沒走出來的長輩到長青食堂吃飯、學習，一起「活到老、開心到老」。

縣內老年人口比例已達十七％，許多老人因為孩子外出工作，中餐簡單吃或吃前晚的剩菜剩飯，甚至有獨居老人一鍋滷肉吃好幾天，縣府推動一鄉鎮一食堂，補助食堂餐食費、廚工費及廚房設備，讓長輩能到吃熱騰騰、營養的午餐。

李進勇指出，全縣現有卅三處長青食堂，分布在二十鄉鎮市，幅遠遼闊的鄉鎮甚至有三處，每天超過二千位長輩在各食堂用餐。

李進勇強調，長青食堂不只提供長輩用餐，最大用意是鼓勵長輩走出家門，與社區其他長輩互動、交流或學習多元課程，過程中也可以看顧到每位長輩，達到「一兼多顧」的多方效益。

縣府社會處長丁彥哲表示，長青食堂是服務老人開端，縣府結合其他老人福利措施，例如樂齡中心、長青學苑、建立社區關懷據點、日間托老、日間照顧等種種措施，讓老人能在地老化。

廣告
  • 北港扶朝社區長青食堂昨天開張，縣府一鄉鎮一食堂目標達成。（記者黃淑莉攝）

    北港扶朝社區長青食堂昨天開張，縣府一鄉鎮一食堂目標達成。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
秀水慶豐西圳南岸 打造漫遊步道

為打造農村慢活小旅行的好去處，秀水鄉慶豐西圳南岸的髒亂地將加以改造，變身為有蔬果、花草的漫遊步道，秀水鄉長梁禎祥昨天與多位民代共同主持「秀水…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈中部〉扶朝長青食堂開張 北港老人受惠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.