〈中部〉扶朝長青食堂開張 北港老人受惠

2016-12-31

〔記者黃淑莉／北港報導〕北港鎮扶朝長青食堂昨天開張，縣長李進勇到場與長輩們一起開心用餐，同時宣布一鄉鎮一食堂目標達成，現在全縣每天中餐有二千多名老人在各地食堂共餐，他歡迎還沒走出來的長輩到長青食堂吃飯、學習，一起「活到老、開心到老」。

縣內老年人口比例已達十七％，許多老人因為孩子外出工作，中餐簡單吃或吃前晚的剩菜剩飯，甚至有獨居老人一鍋滷肉吃好幾天，縣府推動一鄉鎮一食堂，補助食堂餐食費、廚工費及廚房設備，讓長輩能到吃熱騰騰、營養的午餐。

李進勇指出，全縣現有卅三處長青食堂，分布在二十鄉鎮市，幅遠遼闊的鄉鎮甚至有三處，每天超過二千位長輩在各食堂用餐。

李進勇強調，長青食堂不只提供長輩用餐，最大用意是鼓勵長輩走出家門，與社區其他長輩互動、交流或學習多元課程，過程中也可以看顧到每位長輩，達到「一兼多顧」的多方效益。

縣府社會處長丁彥哲表示，長青食堂是服務老人開端，縣府結合其他老人福利措施，例如樂齡中心、長青學苑、建立社區關懷據點、日間托老、日間照顧等種種措施，讓老人能在地老化。