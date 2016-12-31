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〈中部〉加蓋25年後 雲林溪掀蓋工程動土

2016-12-31

〔記者詹士弘／斗六報導〕雲林溪掀蓋工程，昨天動土啟動，重塑雲林溪風貌，喚起民眾對城市之河的記憶；縣長李進勇表示，雲林溪加蓋已廿五年，隨著人文的提升，人們懷念雲林溪原本的面貌，掀蓋後的雲林溪，一定會讓斗六變得更美麗。

將1.8公頃水泥地轉換為綠地

李進勇表示，「一個城市因有一條迷人的河流而偉大。」雖然縣府財政困難，仍成立「雲林溪水與綠計畫」推動團隊，以「治水防洪」、「都市再生」、「生態親水」、「產業繁榮」為目標，除將讓加蓋的雲林溪重見天日外，也要將一．八公頃的水泥地轉換為綠地，第一期工程會增加一公頃綠地，營造一個「古都小鎮、水岸風情」的意象面貌。

水利處長許宏博表示，雲林溪掀蓋工程工程分為三期，第一期工程費八千一百五十八餘萬元，會把已加蓋為停車場的中山路斗六橋至凱旋街牛墟橋段開蓋，改建為明渠，全長約八百五十公尺，將與周邊籽公園及官邸兒童館等設施結合打造，還給斗六市民友善親水空間，第一期工程預計在明年底完工。

許宏博說，雲林溪掀蓋將打造親水空間，為確保水質，需配合雲林溪沿岸污水截流、礫間淨化等工程，在立委劉建國、蘇治芬協助下，分別獲水利署應急工程補助一千兩百萬元，營建署也補助綠帶景觀改善經費兩千萬元，減輕縣庫負擔。

許宏博表示，雲林溪掀蓋工程第二期工程涉及土地徵收及工程費約一．五億元，經費龐大，仍需要中央的支持。

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  • 雲林溪掀蓋工程動土，將打造屬於斗六市的水岸風貌。（記者詹士弘攝）

    雲林溪掀蓋工程動土，將打造屬於斗六市的水岸風貌。（記者詹士弘攝）

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