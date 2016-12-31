〈中部〉劍湖山跨年煙火 下午起交管
〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕送走二○一六、迎接二○一七年，今、明兩天縣內有多場活場，其中劍湖山跨年煙火晚會，預計吸引數萬人次，數千輛次車輛，雲林警方動員二百多名警力，從今天下午四點至明天凌晨四點實施交通疏導及管制。
下午萡子寮漁港送夕陽
迎新送舊，縣府規劃「送夕陽、看煙火、迎日出」跨年三部曲，首部曲是今天下午三點半四湖鄉萡子寮漁港舉辦「四湖萡子寮SONG夕陽」，透過音樂會方式送別今年最後一道夕陽。
二部曲劍湖山跨年晚會及高空煙火秀，劍湖山邀請國際澳門煙火比賽冠軍團隊操刀，打造「搖擺一○八○○．跨年晚會十週年」煙火，總計一萬零八百顆色彩鮮豐高中低空煙火，施放時間達八百秒，而且施放動線長八百公尺。
明元旦西螺大橋迎晨曦
三部曲元旦清晨六點在到西螺大橋參加「旭出虹橋，喜迎燈會二○一七」，迎接新年第一道晨曦。
針對劍湖山跨年晚會，警方今天下午四點至明天凌晨四點，加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路的交通疏導及取締違規停車、攤販等，確保交通順暢。
斗南分局表示，園區停車停滿後，進入劍湖山世界的主要道路雲二一○將禁止車輛進入，屆時銜接雲二一○線的十二處路口將設管制點，請民眾配合改道。
劍湖山世界將提供免費接駁專車，今天晚上八點至十點半在，在古坑鄉綠色隧道二二八停車場、一五八乙線與台三線路口接駁，民眾可多多利用。
古坑今晚還有一場跨年晚會，由古坑興昌國小與中華科技大學雲林分部攜手，在中華科大雲林分部校內翠華會館辦理，興昌國小校長高啟順表示，翠華會館是台三線置高點，是觀賞劍湖山煙火的祕密基地，校方首次開放社區居民入園與住宿房客一起跨年，興昌樂團將獨撐整個晚會。
另外北港鎮今天晚上也有兩場跨年活動，晚上六點半在北港鎮立體育館，由公所與國際標準舞老師蔡秀惠共同舉辦的「歡樂跨年舞會」，有輪椅舞表演、國際標準舞者及拉丁舞者精彩表演。
下午五點到晚上九點在北港水道頭有「北港熊幸福」旺年音樂會，有在地表演團體演奏六○年代懷念國、台語老歌、民謠、西洋歌曲。
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