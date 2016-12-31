| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉劍湖山跨年煙火 下午起交管

2016-12-31

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕送走二○一六、迎接二○一七年，今、明兩天縣內有多場活場，其中劍湖山跨年煙火晚會，預計吸引數萬人次，數千輛次車輛，雲林警方動員二百多名警力，從今天下午四點至明天凌晨四點實施交通疏導及管制。

下午萡子寮漁港送夕陽

迎新送舊，縣府規劃「送夕陽、看煙火、迎日出」跨年三部曲，首部曲是今天下午三點半四湖鄉萡子寮漁港舉辦「四湖萡子寮SONG夕陽」，透過音樂會方式送別今年最後一道夕陽。

二部曲劍湖山跨年晚會及高空煙火秀，劍湖山邀請國際澳門煙火比賽冠軍團隊操刀，打造「搖擺一○八○○．跨年晚會十週年」煙火，總計一萬零八百顆色彩鮮豐高中低空煙火，施放時間達八百秒，而且施放動線長八百公尺。

明元旦西螺大橋迎晨曦

三部曲元旦清晨六點在到西螺大橋參加「旭出虹橋，喜迎燈會二○一七」，迎接新年第一道晨曦。

針對劍湖山跨年晚會，警方今天下午四點至明天凌晨四點，加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路的交通疏導及取締違規停車、攤販等，確保交通順暢。

斗南分局表示，園區停車停滿後，進入劍湖山世界的主要道路雲二一○將禁止車輛進入，屆時銜接雲二一○線的十二處路口將設管制點，請民眾配合改道。

劍湖山世界將提供免費接駁專車，今天晚上八點至十點半在，在古坑鄉綠色隧道二二八停車場、一五八乙線與台三線路口接駁，民眾可多多利用。

古坑今晚還有一場跨年晚會，由古坑興昌國小與中華科技大學雲林分部攜手，在中華科大雲林分部校內翠華會館辦理，興昌國小校長高啟順表示，翠華會館是台三線置高點，是觀賞劍湖山煙火的祕密基地，校方首次開放社區居民入園與住宿房客一起跨年，興昌樂團將獨撐整個晚會。

另外北港鎮今天晚上也有兩場跨年活動，晚上六點半在北港鎮立體育館，由公所與國際標準舞老師蔡秀惠共同舉辦的「歡樂跨年舞會」，有輪椅舞表演、國際標準舞者及拉丁舞者精彩表演。

下午五點到晚上九點在北港水道頭有「北港熊幸福」旺年音樂會，有在地表演團體演奏六○年代懷念國、台語老歌、民謠、西洋歌曲。

廣告
  • 萡子寮漁港夕陽氣象萬千，縣府邀請民眾一起送今年最後一道夕陽。 （縣府提供）

    萡子寮漁港夕陽氣象萬千，縣府邀請民眾一起送今年最後一道夕陽。 （縣府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
秀水慶豐西圳南岸 打造漫遊步道

為打造農村慢活小旅行的好去處，秀水鄉慶豐西圳南岸的髒亂地將加以改造，變身為有蔬果、花草的漫遊步道，秀水鄉長梁禎祥昨天與多位民代共同主持「秀水…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈中部〉劍湖山跨年煙火 下午起交管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.