〈中部〉阿里山公路外側爬坡道 提前通車

2016-12-31

〔記者蔡宗勳／阿里山報導〕中、小型車駕駛人的好消息！公路總局在嘉義縣阿里山公路（台十八線）增闢的外側爬坡道，提前於今天開放通行，有助其他車輛減少跟在慢速行進的大型車後面，而龜速行駛之苦了。

公路總局第五區工程處阿里山工務段段長黃秋揚說，於上山方向的適當處所設置爬坡道，讓行經該處的遊覽車、慢速車輛主動使用爬坡道，讓後方小型車順利超車通過，除改善遊覽車後方車輛大排長龍現象，也可降低不耐久候而逆向超車的險象環生情況。

公路總局今年投入二千萬元經費，在台十八線中寮至龍美（四十六至五十二公里）、阿里山（八十一至八十二公里）等陡坡路段，開闢五處爬坡道，原本預定明年農曆年前完工，經過工程人員全力趕工，提前在今年最後一天開放通行，呼籲遊覽車及慢速車利用外側爬坡道，禮讓後方小型車。