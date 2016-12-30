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〈南部〉青農感念農會 捐5千顆高麗菜義賣

2016-12-30

〔記者楊金城／將軍報導〕「吃人一口，還人一斗」，將軍青農林福添受農會貸款幫助，種植蔬果經營有成，將四分多地生產的近五千顆高麗菜全捐出來，透過農會一起做善事，農會義賣高麗菜只到今天，一顆三十元，泡菜一包六十元，民眾要買要快，有人一次就訂購二百顆。

林福添回饋 義賣至今天

一年多前，林福添找不到金融單位肯借農貸，最後求助將軍區農會，農會總幹事吳明成最挺青農，同意給林福添信用貸款，林福添靠著這筆資金東山再起，栽種蔬果有成。

林福添感念農會支持青農，將四分多地生產的近五千顆高麗菜捐出來，回饋社會，農會除將高麗菜送給將軍的國中、小和安養機構、社福單位，並以一顆三十元義賣，也製成泡菜義賣。

吳明成說，全部義賣所得將用來購買在地生產的毛毯，送給將軍弱勢家庭，粗估有二百多戶受惠，這是集眾人的愛心做好事，並能促進在地經濟。

將軍區農會在農會門口連三天舉辦愛心義賣高麗菜，今天最後一天，民眾要買愛心高麗菜要把握機會。

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  • 將軍區農會總幹事吳明成（中）、推廣部主任林彥良（左）叫賣義賣的高麗菜和泡菜。（記者楊金城攝）

    將軍區農會總幹事吳明成（中）、推廣部主任林彥良（左）叫賣義賣的高麗菜和泡菜。（記者楊金城攝）

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