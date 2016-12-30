〈南部〉星兒社大學習 個展秀成果

2016-12-30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大「星兒」王怡婷首辦創作個展，展出舊衣改造、春仔花、編織娃娃等作品，令人驚豔，在台南社大校本部藝文走廊（延平國中內）展出至明年元月十三日止。

廿六歲的王怡婷是一位熱愛學習的自閉兒，十八歲起在台南社大學習，八年來共選修五十五門課，包含台語、英語、日語、舊衣改造、彩妝造型、春仔花工藝、編織娃娃等。

台南社大藝術學程經理人李慧玲表示，自閉症者不擅長與人溝通，但經過一段時間的理解、相處，卻會被他們學習的專注、熱情所感動。怡婷每一件創作對她來說都不容易，希望藉由怡婷的學習成果，鼓勵社會上更多的人透過學習和創作來實現自我。