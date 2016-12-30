〈南部〉玉米變圖釘 8社區秀產業創新

2016-12-30

〔記者劉婉君／台南報導〕早期農村儲存稻米的古亭畚、農田裡的硬質玉米也能變成現代感的文具用品，包括後壁侯伯、七股樹林等八個社區，在文化局「設區自造」計畫媒合專業設計師團隊協助下，開發出社區產業的新可能，也為社區注入新活力，成果即日起在藍晒圖文創園區「社區自造—社區產業小舖」常態展出。

設區自造 今年8社區參與

為協助社區產業升級，文化局自三年前辦理「設區自造」計畫，媒合設計師群進駐社區，透過與社區居民討論、引導、實作，重新檢視當地的文化、產業與工藝，再經由設計呈現成果，至今已輔導十七個社區，其中今年參與的八個社區、三所大專院校及五間設計公司，昨天一同展示成果。

團隊協助創造社區產業新樣貌，台南應用科大以飲食為設計主軸，將西港檨林社區的胡麻產業、藺草編織等，重新包裝與規劃，精緻感再提升；崑山科大從蕭壠北頭洋協會的西拉雅族傳說及傳統十字繡工藝發想，開發「Tabe」品牌的時尚包；南臺科大將七股樹林社區豐富的種子資源，轉化成玉米迴紋針、圖釘、種子磁鐵、桃花心木手搖鈴等。

南方設計工作室協助南區文南社區開發布書籤、口金包、編織網吊飾等，並規劃中學生也能體驗的ＤＩＹ課程與手作輕旅行；歐富創意國際幫助左鎮澄山社區將自產的無毒香草變成精油，還有當地特產的段木香菇等商品。

茀立姆餐飲帶領東山嶺南社區開發融合西餐與法式甜點的農村新菜色；佳佳旅住文創透過工作坊帶學員設計具台灣風格的慶典服，推動文創訂製服成為府城另類文化風貌；山川設計與後壁侯伯社區共同研發出古亭畚造型的文具。