〈南部〉觀光體驗套票 優惠至明年6月

2016-12-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府交通局延長「觀光行銷體驗套票」計畫，指定觀光景點門票券加蓋轉乘章，當日憑票券可免費搭乘市區公車，優惠措施實施至明年六月底。

交通局將壽山動物園、英國領事館文化園區、紅毛港文化園區、駁二藝術特區、鳳儀書院等景點，結合雙層觀光巴士、文化觀光公車一票通、太陽能愛之船、水陸兩用車等，發行體驗套票。

遊客只要憑相關票種，到販賣窗口蓋印免費轉乘圖章及日期，當天即可持券，無限次免費搭乘高雄市市區公車（不含快線公車、就醫公車及原移撥路線公路客運）。

民眾可下載「高雄­_iBus」APP，查詢公車路線、到站資訊。