〈南部〉「三高」卡好玩 超值套票遊高屏澎

2016-12-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高鐵、高捷、高屏澎好玩卡首度三方合作，推出「三高」旅遊優惠，包含高鐵高雄好玩卡聯票等三種，高鐵董事長江耀宗、高捷董事長郝建生都強調「價格超殺！」

江耀宗說，高鐵上路明年元月五日滿十週年，這次是高鐵首度與地方的好玩卡合作，希望未來遍及各地。

高市觀光局長曾姿雯表示，高屏澎好玩卡上市一年多來，廣受好評，結合高屏澎上千優惠店家，提供許多熱門旅遊套票，已售出五萬多套，現在更擴大與高鐵、高捷合作，推出專屬的優惠特色遊程。

這次推出的高鐵假期「高雄輕軌、駁二特區、高捷二日輕鬆遊」套票，憑高鐵外縣市停留高雄來回車票，加價一一○元，即可享原價一千五百元的高雄旅遊產品，內含高屏澎好玩卡、高雄捷運二日暢遊、愛河貢多拉船搭乘、駁二護照手環、八五觀景台門票、Pasadena風味餐及MLD台鋁熱美式咖啡等。

另一種「高鐵高雄好玩卡」聯票，可用七五折購買高鐵票，再加價六九○元，可享高屏澎好玩卡、高雄捷運二日暢遊、哈佛快線與大樹祈福單趟、愛河太陽能船體驗、夢時代摩天輪、雙層巴士搭乘及限量鐵盒、佛陀紀念館吉祥禮及三和瓦窯明信片等。

至於「二○一七高鐵高捷聯票」，可用七五折購買高鐵票加價四九○元，享高捷二日暢遊、鼓山渡輪來回、新宇自行車券、陽明高雄海洋探索館門票及大魯閣草衙道四項設施體驗等。

即日起，民眾可於高鐵假期網站、全台7-11門市ibon購買這三種套票或聯票。

郝建生表示，高捷今年的日運量創歷年新高，達到十七萬六千人次，希望在三方合作下，明年達到十八萬人次的損益門檻。