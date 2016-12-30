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〈南部〉「甘謝有你」 分享台南照片故事

2016-12-30

〔記者劉婉君／台南報導〕「甘謝有你，台南未來更好！」歲末年終，Pechakucha Tainan與台南企業文化藝術基金會、老爺行旅合作，邀請年輕創業者、藝術家、社團、企業等，分別以廿張照片的故事，分享過去一年來對台南這塊土地的情感，希望在一年即將結束之際，重新思考身邊的事物，迎向更美好的未來。

Pechakucha發音來自日文，意思為「喋喋不休的閒聊」，每位講者分享廿張圖片故事，每張圖片限時廿秒，連續兩年於年終在老爺行旅舉行，今年以「甘謝有你」為主題，邀請十一位講者分享與台南的情感故事。

受邀的講者有荷蘭籍的藝術家Bart Van Bueren、氣口創意集合的Leslie、虎山實驗小學校長林勇成、台南社大環境小組晁瑞光、鳳凰花會楊淑芬、樂土Lotos郭文毅、藝術行政共學平台等人，台下參與的民眾則來自各行各業，有老師、一般民眾、也有企業主。

主辦單位表示，希望藉由有趣又好玩的方式，找出想為台南做一點事的人來分享故事、彼此交流，並有機會獲得在地企業的支持，一同來推廣，讓台南更好。

老爺行旅集團執行長沈方正表示，與會者藉由活動的交流、分享，一同守護台南，在城市、生活時間中留下記憶，未來將會轉化成為文化、藝術，讓台南更好。

台南企業文化藝術基金會董事長吳道昌說，在台灣，台南可與文化劃上等號，與會的每個人都是台南的一部分，最重要的是參與的過程，在個人主義盛行的時代，將大家連結在一起，激發、創造出溫暖的台南。

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  • 「甘謝有你」活動，講者和與會者一起分享和台南土地的情感故事。（記者劉婉君攝）

    「甘謝有你」活動，講者和與會者一起分享和台南土地的情感故事。（記者劉婉君攝）

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