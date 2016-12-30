〈南部〉勝利創客基地 培養小小工程師
2016-12-30
〔記者劉婉君／台南報導〕「程式設計」將納入十二年國教一○七年課綱，國立台南大學教育學系教授周保男團隊與東區勝利國小合作建置「勝利創客基地」，將工程教育導入小學，以三年計畫，培養小學生成為具有解決問題能力的小小工程師。
「勝利創客基地」已在兩個月前成立，周保男團隊每週三下午到勝利國小義務授課。周保男表示，勝利創客基地的課程設計與一般市面上的創客教育不同，融入小學生在課堂上學過的自然與生活科技、數學概念等，配合科技工具操作，創作個人的工程作品，藉由創作過程，為學生的程式設計能力打基礎，鍛鍊工程師的系統化思考、邏輯分析的思維，以及面對問題時的解決能力。
例如，機器人量測pm2.5，結合小學生已學的環境教育，機器人創作音樂融入音樂教育，還有與數學教育有關的機器人運算最佳路徑、社會教育相關的空拍機器人拍攝古蹟上方景物等，未來還會有空拍機器人、三百六十度環景相機，進行社區踏查。
周保男指出，美國的小學科學教育課網現已分軌成「工程教育」與「科學教育」，團隊引進美國的小學工程觀念，第一年計畫中，小學生將成為小小電機工程師，操作與設計自己專屬的機器人，第二年引導學生擔任小小資訊工程師，使用智慧型手機製作與行動學習相關的APP，第三年則是為小小機械工程師，運用3D列印技術，將空間幾何與機械力學概念輸出至3D作品上。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
高雄領先全台 10輛多元化計程車開跑
交通部推出多元化計程車政策後，高雄市領先全台，評選出四家合格計程車業者，第一家「皇冠大車隊」昨天成軍上路。…
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alleged kidnapper returned to Taipei
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 酒駕害3命判6年 「葉少爺」關3年就假釋
- 《錶王傳奇》2
- 伊拉克政府軍恢復對摩蘇爾IS攻擊
- 中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》6
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 黃妃變金髮妞熱舞 《假鬼假怪》讓嫩兒看傻
- 《錶王傳奇》4
- 《時間先驅》4
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》2
- BV早春美色 優雅絢麗─經典Knot手拿包 派對耀眼 合身洋裝 修長細緻
- 八退將下月赴中 退輔會促勿碰政治
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 大膽搶伍佰廣告 本土團撈7位數好提神
- 跨年夜溫度「熱滾滾」 狂歡當心樂極生悲
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 自由廣場》學術倫理 最怕師師相護
- 《天黑請閉眼》遇靈異 無人礦坑竟傳「賣岔」
- 64個碩博班掛0 台大包辦7個
- 爬黑山出事害命 網友︰檢方應究刑責
- 全台嗨跨年 追星照過來
- SBL》菲爾普斯飆大三元 金酒灌倒龍頭達欣
- 名媛愛時尚 挖寶複合精品店
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》4
- 一例一休 機關加班費恐暴增 郭芳煜︰若有公務 可把休息日錯開
- 車用LED燈毛利穩 麗清放光
- 助廠商逃漏稅 台東縣長黃健庭二審判刑5月
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 起伏10年 陳勢安築夢 全球開唱
- 豪添新傷缺陣 巴特勒絕殺籃網
- 《太陽》團結發威榮登年度韓劇收視王 熟男蘇志燮《主君》擊退小鮮肉
- 放空機構盯上 輝達慘跌
- 《錶王傳奇》1
- 共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡
- 杜德偉喜當爸 新歌獻寶貝兒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉勝利創客基地 培養小小工程師
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分