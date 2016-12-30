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〈南部〉勝利創客基地 培養小小工程師

2016-12-30

〔記者劉婉君／台南報導〕「程式設計」將納入十二年國教一○七年課綱，國立台南大學教育學系教授周保男團隊與東區勝利國小合作建置「勝利創客基地」，將工程教育導入小學，以三年計畫，培養小學生成為具有解決問題能力的小小工程師。

「勝利創客基地」已在兩個月前成立，周保男團隊每週三下午到勝利國小義務授課。周保男表示，勝利創客基地的課程設計與一般市面上的創客教育不同，融入小學生在課堂上學過的自然與生活科技、數學概念等，配合科技工具操作，創作個人的工程作品，藉由創作過程，為學生的程式設計能力打基礎，鍛鍊工程師的系統化思考、邏輯分析的思維，以及面對問題時的解決能力。

例如，機器人量測pm2.5，結合小學生已學的環境教育，機器人創作音樂融入音樂教育，還有與數學教育有關的機器人運算最佳路徑、社會教育相關的空拍機器人拍攝古蹟上方景物等，未來還會有空拍機器人、三百六十度環景相機，進行社區踏查。

周保男指出，美國的小學科學教育課網現已分軌成「工程教育」與「科學教育」，團隊引進美國的小學工程觀念，第一年計畫中，小學生將成為小小電機工程師，操作與設計自己專屬的機器人，第二年引導學生擔任小小資訊工程師，使用智慧型手機製作與行動學習相關的APP，第三年則是為小小機械工程師，運用3D列印技術，將空間幾何與機械力學概念輸出至3D作品上。

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  • 台南大學與勝利國小合作成立創客教室。 （記者劉婉君攝）

    台南大學與勝利國小合作成立創客教室。 （記者劉婉君攝）

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