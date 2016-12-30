〈南部〉自造教育中心 落腳新興國中

2016-12-30

明年二月啟用 配合衛星學校推廣

〔記者劉婉君／台南報導〕因應「程式設計」納入十二年國教一○七年課綱，台南市「自造教育中心」預計明年二月將在新興國中啟用，為教育部在全台補助成立的十一處之一，結合多所大專院校、產學單位，培訓種子教師，並將配合衛星學校推廣。

此外，首座「職業試探與體驗示範中心」，明年六月底前也會在後甲國中成立，協助學生適才適性發展。

南市各校發展機器人課程、推動Maker自造教育有成，獲選為教育部補助設立自造教育中心，並選定連續承辦三年仿生機器人競賽的新興國中為基地，由中央兩年補助四百五十萬元、地方配合五十萬元進行建置，目前正在發包中。

新興國中校長趙克中說，未來中心設備將包括3D列印、雷射雕刻、平板電腦及傳統的木工裁切等，協助全市國中小培訓師資、課程體驗，還會透過營隊課程讓社會人士也有機會參加研習並成為種子教師。由於南市幅員廣大，目前也選出十間衛星學校，將添購可以「漂移」的設備，移動至各衛星學校辦理體驗課程。

教育局昨天以「B.E.S.T.Maker」為題，展示各校推動自造教育成果，新興國中團隊並透過行動裝置現場表演操作機器人。

教育局長陳修平表示，「B.E.S.T.Maker」的Ｂ指改善教學環境、營造永續校園，Ｅ為實驗教育，Ｓ指技職教育，Ｔ代表建構優質教學品質，去年一年均有亮眼的成績。教育局並與多所大專院校等產學單位合作，結合科技輔導團推展自造者運動，配合十二年國教課程進行課程規劃，鼓勵師生動手實做，深耕培育中小學自造教育種子師資、厚植實力發展自造教育課程、建立社群推廣自造教育。