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〈南部〉1尾土魠魚 逾40公斤

2016-12-30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁民視為「白金」的土魠魚，今年受到季節變化及中國漁船中途攔截影響，產量銳減，價格高到令人咋舌！昨日傳出，馬公鎖港定置網捕獲重逾四十公斤的土魠魚，讓漁民賺到一筆意外之財。

屬於洄游性魚類的土魠魚，每年入冬都會出現在澎湖鄰近海域，愈到農曆春節前愈肥美，價格也愈來愈高，連日來天候不佳，土魠魚產量銳減，五公斤土魠魚，一公斤叫價八百五十元，吃魚如吃黃金。

昨日馬公鎖港定置網意外闖進一隻大傢伙，當漁民收網時，才發現是「白金」土魠魚，竟重逾四十公斤，創下今年捕獲最重紀錄，消息傳出，立即吸引許多民眾前往圍觀，經過競標，以每公斤一千八百八十元售出，光是一尾土魠魚就進帳七萬六千餘元，讓漁民們笑到合不攏嘴。

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  • 馬公鎖港定置網，捕獲今年最大的逾四十公斤土魠魚王。（記者劉禹慶翻攝）

    馬公鎖港定置網，捕獲今年最大的逾四十公斤土魠魚王。（記者劉禹慶翻攝）

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標題：〈南部〉1尾土魠魚 逾40公斤


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