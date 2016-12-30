〈南部〉電子耳耗材補助 低收戶最高萬元

2016-12-30

〔記者王俊忠／台南報導〕由於聽障者所需的人工電子耳與耗材費用高昂，台南聽障團體求助市議員，向市府爭取同意修正南市身心障礙者人工電子耳耗材補助要點，從一般戶到低收入戶，最高補助都調高二千元，低收入戶一次最高能申請一萬元補助，明年元旦起生效。

全國聲暉聯合會榮譽理事長莫素娟表示，對於配戴助聽器無助益的重度聽障兒，因植入人工電子耳可重獲聽力，但電子耳費用高昂，動輒要八十萬元，且日後會磨損，每年耗材花費至少萬元以上，是聽障者家庭的沉重負擔。市議員李文正之前參加台南聲暉會活動，得知聽障者家庭困境，積極爭取市府調高電子耳耗材補助金額。

莫素娟指出，在議員爭取下，市府本月通過南市身障者人工電子耳耗材補助條文修正，從原本補助一般戶一次最高四千元、中低收入戶六千元、低收入戶八千元，各加碼兩千元，即一般戶六千元、中低收入戶八千元、低收入戶一萬元，明年元旦起生效。

市府補助方案對象為設籍南市、需接受人工電子耳手術滿三年，才能申請各項耗材補助，補助項目需同批一次申請，十二歲以上者，每滿二年可申請補助一次；十二歲以下兒童，一年申請補助一次。

莫素娟表示，為達早期治療重度聽障兒童，希望衛福部修正「身心障礙者輔助器具補助標準」，將人工電子耳納入健保新增給付項目。