〈南部〉維冠受災戶搬新家 邀請賴清德

2016-12-30

〔記者蔡文居／台南報導〕二○六大地震，即將滿週年，當時永康維冠大樓倒塌，造成一一五人死亡，最為慘重，災後三分之二的住戶選擇離開，其餘則原地重建。選擇離開的住戶，雖然目前都還可領取租屋補貼，但昨天傳出，已有三戶受災戶低調搬入新家，其中一戶將於年底入厝，揮別悲傷，展開新生活，該住戶也特別邀請市長賴清德參加喬遷之喜。

賴清德昨天主持台灣松下電器捐贈電子鍋給南部六縣市的捐贈儀式時，透露這項好消息。

今年小年夜發生的台南大地震，造成永康維冠大樓、歸仁區幸福大樓、東區大智里生產市場及中西區文和街等集合住宅倒塌。其中，中西區文和街已於去年九月率先動工重建，至於其他三棟，則正辦理都更手續或委請建築師設計規劃中。

市府表示，市府參照「台南市興辦公共工程土地地上物改良補償自治條例」，依各戶樓地板面積計算，提供各受災戶拆遷重建補助費用，加上震災重建三百五十萬低利貸款利息補貼、財損補貼等，幸福大樓及大智大樓受災戶最高可領取二百九十萬元，考量維冠大樓受災情形較為嚴重，提供較優厚的補助，維冠大樓每戶上限提高到三百九十萬元。

社會局表示，永康維冠大樓有七十餘戶選擇離開傷心地，他們現在都是以租屋為大宗，另有一部分是借住親戚家，市府也給予租屋補貼。目前許多住戶是購買預售屋，或是房屋還需要裝潢，預計明、後年才搬入新家 。

另已有兩戶搬入新家

災後迄今，經社工訪查，這段時間已有兩戶搬入新家，但當事人都十分低調。而年底也有一戶購屋喬遷，也是第一位正式邀請市長參加入厝的受災戶，不過當事人好不容易走出傷痛，這次入厝只邀請市長參加，並不願曝光。