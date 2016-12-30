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〈南部〉搶修劉啟祥故居 將變身美術館

2016-12-30

歷經3年獲17持有人同意

〔記者楊金城／柳營報導〕搶救台灣畫壇前輩劉啟祥在柳營劉家洋樓（頤樓）故居的行動，歷經三年追尋十七位土地持有人同意，又爭取經費後，台南市文資處終於在最近對這座百年歷史洋樓展開修復，預計二年完工。

一直關心劉啟祥故居修復的台南市文化局長葉澤山也總算安心了，他說，劉啟祥故居完成修復後，市府將取得十年使用權，計畫成立劉啟祥美術館（紀念館），主建築洋樓未來是文物和畫作展覽，原劉啟祥的畫室，做為輕食和展覽空間，戶外設景觀庭園咖啡座、用餐區，部分空間將委外經營，籌措劉家洋樓的維護費。

劉家洋樓約建於一九一○年代，位在劉家古厝（劉家祠堂）左側，是獨棟二樓磚造、木構、泥牆的洋樓，由劉家後代劉焜煌所建，劉焜煌有四個兒子，劉啟祥是三子，洋樓產權現由劉焜煌的後代十七人共同持有。

劉啟祥和顏水龍、郭柏川是台灣知名畫壇前輩，劉啟祥留學日法習畫，終戰後移居高雄，被譽為高雄西畫之父。

劉家洋樓閒置多年，損壞情況十分嚴重，劉啟祥的兒子劉耿一在三年前求助市府，才開啟搶救頤樓和畫室。

台南市文資處處長林喬彬說，搶救劉家洋樓必須取得全部土地所有權人的同意，劉家洋樓既非古蹟、也非歷史建築，修復經費取得也很傷神，但總算克服兩大困難展開修復。

市府編列2400萬修復經費

葉澤山說，市府以台南市「名人故居」計畫，編列二千四百萬元預算修復劉家洋樓，劉家後人不必負擔修復費，但同意市府使用劉家洋樓十年，劉家洋樓具歷史建築之美和保存文化資產的意義，修復行動很值得。

包商先整理洋樓和庭院的雜物、樹木，預計下月正式動工，未來竣工修復後，可與一旁劉家古厝、位在柳營火燒店的本土音樂大師吳晉淮音樂紀念館串聯成為觀光帶。

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  • 劉家洋樓損壞嚴重，將展開修復。 （記者楊金城攝）

    劉家洋樓損壞嚴重，將展開修復。 （記者楊金城攝）

  • 走廊天花板都壞了。 （記者楊金城攝）

    走廊天花板都壞了。 （記者楊金城攝）

  • 劉家洋樓二樓門窗不見，開「天窗」。（記者楊金城攝）

    劉家洋樓二樓門窗不見，開「天窗」。（記者楊金城攝）

  • 劉啟祥的昔日畫室。 （記者楊金城攝）

    劉啟祥的昔日畫室。 （記者楊金城攝）

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標題：〈南部〉搶修劉啟祥故居 將變身美術館


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