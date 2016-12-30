〈南部〉高雄駁二跨年派對 屋頂看海吃羊肉爐
2016-12-30
〔記者黃佳琳／高雄報導〕緊鄰港邊的高雄駁二藝術特區，今年跨年夜推出特別企劃，邀請民眾在大義區C8倉庫的屋頂，一面居高遠眺港區海景、一面在海風中團圓吃羊肉爐，體驗另類跨年狂野派對。
駁二營運中心主任王慧琳表示，大義區的倉庫是平頂式建築，跟大勇區、蓬萊區的桁架山形屋頂有所不同，因此，駁二在規劃大義倉庫群時，特別將屋頂空間納入考量，讓民眾有機會可以登上平台眺望鄰近河港與船舶，一覽高雄展覽館、流行音樂中心等亞洲新灣區建築。
6人圍爐 正宗高雄味配生啤酒
這次駁二推出的跨年活動，便選在倉庫屋頂舉辦，以圍爐的概念，讓親朋好友可以在海風月色中團聚，品嘗熱呼呼的高雄特產羊肉爐，網路一開放訂桌便接到許多訂單，成為民眾跨年活動的新選擇。
駁二與高雄在地卅年老字號的羊肉店合作，推出一桌六人份的羊肉爐套餐，包含羊肉鍋底、羊大骨、涼拌羊肚、古早味鹹蜆仔、白飯、科學麵、冬粉、高麗菜、茼蒿等，湯頭沒有過重的中藥味，還加入番茄熬煮添加甘味。
駁二更與台啤公司談定獨家贊助，每桌一手新登場的mini瓶十八天台灣生啤酒，羊肉爐搭配順口生啤酒超對味，可以眺望港灣夜景的藝術特區露天屋頂，配上台灣味羊肉爐，混搭的衝突，加上好友相聚開心舉杯，促成最棒的跨年夜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
高雄領先全台 10輛多元化計程車開跑
交通部推出多元化計程車政策後，高雄市領先全台，評選出四家合格計程車業者，第一家「皇冠大車隊」昨天成軍上路。…
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alleged kidnapper returned to Taipei
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 酒駕害3命判6年 「葉少爺」關3年就假釋
- 《錶王傳奇》2
- 伊拉克政府軍恢復對摩蘇爾IS攻擊
- 中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》6
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 黃妃變金髮妞熱舞 《假鬼假怪》讓嫩兒看傻
- 《錶王傳奇》4
- 《時間先驅》4
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》2
- BV早春美色 優雅絢麗─經典Knot手拿包 派對耀眼 合身洋裝 修長細緻
- 八退將下月赴中 退輔會促勿碰政治
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 大膽搶伍佰廣告 本土團撈7位數好提神
- 跨年夜溫度「熱滾滾」 狂歡當心樂極生悲
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 自由廣場》學術倫理 最怕師師相護
- 《天黑請閉眼》遇靈異 無人礦坑竟傳「賣岔」
- 64個碩博班掛0 台大包辦7個
- 爬黑山出事害命 網友︰檢方應究刑責
- 全台嗨跨年 追星照過來
- SBL》菲爾普斯飆大三元 金酒灌倒龍頭達欣
- 名媛愛時尚 挖寶複合精品店
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》4
- 一例一休 機關加班費恐暴增 郭芳煜︰若有公務 可把休息日錯開
- 車用LED燈毛利穩 麗清放光
- 助廠商逃漏稅 台東縣長黃健庭二審判刑5月
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 起伏10年 陳勢安築夢 全球開唱
- 豪添新傷缺陣 巴特勒絕殺籃網
- 《太陽》團結發威榮登年度韓劇收視王 熟男蘇志燮《主君》擊退小鮮肉
- 放空機構盯上 輝達慘跌
- 《錶王傳奇》1
- 共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡
- 杜德偉喜當爸 新歌獻寶貝兒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉高雄駁二跨年派對 屋頂看海吃羊肉爐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分