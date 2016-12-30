〈南部〉高雄領先全台 10輛多元化計程車開跑
〔記者葛祐豪／高雄報導〕交通部推出多元化計程車政策後，高雄市領先全台，評選出四家合格計程車業者，第一家「皇冠大車隊」昨天成軍上路。
皇冠大車隊 推乘車優惠
高雄市的多元計程車方案，由皇冠大車隊高雄分公司、中華日光、倫永、好客來公司四家取得營運服務，拔得頭籌的皇冠大車隊，昨天有十輛新車亮相上路，多為起亞及納智捷車款，明年底前將擴充到五十輛，一○八年達三百輛。
交通部政務次長王國材說：「高雄市成為多元化計程車的領頭羊，期盼各縣市都能跟進。」
高雄市副市長許立明強調，多元化計程車具有乘車資訊透明、即時行動支付、不限制車款型、彈性運價費率、駕駛評價機制等特色，提供民眾及觀光客更優質服務，也能為運將帶來更多收入。
叫車付款評鑑 都用APP
民眾想搭乘多元化計程車，只要下載「找計程車」APP，就可預約叫車，APP上可清楚看到車輛與駕駛的身分資料，乘車後也能直接在APP上進行品質評鑑，等於從預約乘車、行動付款到乘後評鑑，全都在APP即可完成，是目前最便利的合法計程客運工具。
皇冠大車隊也祭出多項好康，包括下載APP即送定額乘車抵用金、介紹親友下載預約再送乘車優惠等。
收費一般運價1到2倍
至於其餘三家，中華日光預定明年三月十五日前營運，明年底達一百輛規模，車種以油電混合新車為主；倫永則於明年六月底上路，車輛三十輛，採用高頂休旅車做為無障礙計程車；好客來於明年六月底營運，數量三十輛，將添購九人座廂型車與雙Ｂ車種。
收費方面，高雄市規定收費下限不得低於一般計程車現行運價，上限為現行運價的兩倍，業者將依車種（商務、通用或旗艦）、尖峰或離峰來彈性訂價，以皇冠大車隊來說，依車種從一倍至兩倍不等，旗艦車種一．八至兩倍。
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