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〈南部〉《觀察筆記》台日一邊

2016-12-30

要給日本鼓掌。

他們是走「事大國主義」，對美對俄對中幾乎可以看得出其中的複雜情結，有歷史的糾葛，又有現代的經貿競爭。

跟俄國的北方四島領土交涉，百多年前的日俄戰爭恩怨。從而撩起滿洲國的東北經營策略，產生對中國的大陸情結。與美國的珍珠港戰爭，一連串的跳島浴血戰，最後在原子彈的殺傷下投降。

馬關條約簽下治理台灣的權利，日台結緣有歷史絲線，有經營南洋的經濟地理位置條件。台灣人當日本兵在南洋、中國出生入死，命運多舛的祖先，魂魄至今猶飄蕩異鄉。

曾經熱血憤怒日本拋棄在台灣的中華民國，曾經迷茫於所謂「中華台北」內涵，所謂「駐美國台北經濟文化代表處」是台北市政府嗎？有像「日本台灣交流協會」這樣的旗幟鮮明嗎？

台北不等於中華民國，也不等於台灣。但是日本的交流對象就是台灣，名實相符。那亞東關係協會誰知是啥呢？

別有居心的人物莫擔憂因此「一邊一國」，日本務實外交中難得有感情呢！（資深記者黃明裕）

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