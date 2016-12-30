〈南部〉《2016新聞回顧之4》屏東演藝廳 一波三折終啟用

2016-12-30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣近年來最大工程「屏東演藝廳」幾經波折，今年十二月三日終於在總統蔡英文見證下啟用，但是每年營運成本高達四千多萬元，考驗現在才開始。

屏東演藝廳歷經前縣長蘇嘉全、曹啟鴻，以及現任縣長潘孟安，總經費十．二億元，民國一百年開工，最初預訂一○三年啟用，因進度一再延期，燈光音響等劇場專業工程更多次解約，最後終在今年九月完工。

演藝廳基地面積約一．八八公頃，設音樂廳（坐席一千零四十席、站席一百二十席）、實驗劇場、戶外廣場、排練室等；音樂廳內耗資三千萬的「鎮館之寶」管風琴，有四十五個音栓、二千七百九十三根音管，水平式喇叭音管、可移動式琴座與竹子做成的「福爾摩沙笛管」都是全國第一。

演藝廳由縣府自行營運，每年營運經費達四千五百萬元，如何培養更多付費的觀眾群，嚴峻考驗著縣府。