〈南部〉枋中陳明政雙喜 台、清大都錄取

2016-12-30

〔記者陳彥廷／枋寮報導〕屏東縣立枋寮高中高三生陳明政透過「台大希望入學」核淮進入台大，昨天他再獲「拾穗計畫」審核可進入清華大學不分系就讀，可謂雙喜臨門。

來自單親家庭的陳明政，他和哥哥及媽媽三人相依為命，三人依靠低收入戶補助過活，讓陳明政的台大之路更顯難能可貴。

陳明政是枋寮人，國一曾到崁頂南榮中學就學，國二又轉回枋中，陳明政說，每天通勤約卅元，通學費用是大負擔，來回又浪費時間，國中畢業後他雖可上屏中，但他決定直升，節儉的他善用獎學金求學付學費。

陳家清苦，哥哥陳明達為讓陳明政無後顧之憂，上大學後半工半讀資助弟弟念書，懂事的陳明政十分珍惜機會，用了兩年的智慧型手機就是他上網查資料最好工具，昨天陳明政再獲清大「拾穗計畫」核淮。

陳明政說，受地科老師啟發甚深，地球環境變遷越來越快速，前往台大實踐大氣科學家的夢想不會變。