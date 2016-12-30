〈南部〉枋寮催生 明年起發生育津貼

2016-12-30

〔記者陳彥廷／枋寮報導〕屏東縣遭審計部點名生育津貼發放浮濫，部分鄉鎮因此縮手補助金額，不過枋寮鄉逆勢操作，明年首度編列八十萬元預算鼓勵生育。

屏東全縣都面臨少子化危機，加上都市較多的工作機會，遷出者眾，各鄉鎮人口直直落，不少鄉鎮都祭出生育津貼，希望能將人口留下。

不過，今年監察院審計部就指出，屏東縣近三年出生率皆在全國倒數三名內，全縣人口也不斷減少，顯示個別鄉鎮實施生育津貼難以緩解人口減少，應著重在嬰幼兒照顧、教育環境、就業機會。

枋寮鄉近年每年出生人數約一百卅人，但死亡人口卻達二百人，加上勞工受都市吸力而遷出，近五年人口年均減二百八十人左右，今年十一月人口首度跌破二萬五千大關。

枋寮鄉公所日前經鄉代會建議，明年編列生育津貼八十萬元，父母其中一方已於枋寮鄉設籍滿一年，將新生兒設籍該鄉，排除墮胎、流產或新生兒死亡，經審核符合資格，第一胎補助五千元、第二胎一萬元、第三胎含以上二萬元。

枋寮鄉公所表示，枋寮為全縣第廿個發放生育津貼鄉鎮，已收集多方意見，雖然審計部有其道理，但在整體性育兒、教育環境等全國性政策未完善前，鄉公所只能盡「微薄之力」留人，預計明年新生兒能「催生」至一百五十人。