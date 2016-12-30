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〈南部〉屏東新站雨天要撐傘 縣長：天大笑話

2016-12-30

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣長潘孟安昨主持屏東客運轉運站及縣民廣場動土典禮時，不假辭色批抨台鐵屏東新站缺失一籮筐，不僅動線設計不良、無障礙設施不足，屋頂還會漏水，民眾下雨天搭火車竟得撐傘穿雨衣，簡直是天大笑話，要求台鐵務必改善。

台鐵屏東新站第二期工程將趕在明年春節前完工，民眾屆時可直接從前站上月台搭車，不必再繞至後站，車站外觀也將煥然一新，不過，屏東縣長潘孟安昨天卻對新站施工品質連批帶諷一番。

他說，屏東新站去年八月才啟用，縣民的批評塞爆縣長信箱，無障礙設施不足，身障人士搭車不便，經常向他抱怨，最離譜的是，新站體屋頂竟會漏水，我民眾下雨天到火車站搭車還得撐傘穿雨衣，簡直是天大的笑話。

屏東市長林亞蒓昨天也當面向鐵改局官員反映新站乘車動線不良，電扶梯上台月後，竟有柱子擋道，非常誇張。

台鐵：採綠建築 只能在月台加防雨設施

鐵改局南工處副處長伍育德表示，新站體採綠建築設計，雨水從頂棚未加蓋處飄進月台，基於建築結構安全考量，無法在頂棚增建防雨設施，只能在月台上方加建，同時增加四座電扶梯及無障礙設施，讓一般民眾及身障人士搭車更方便。

預計明年十二月完工的屏東客運轉運站，將設置十三席月台，包含上車月台八席及下車月台五席，目前分散於屏東火車站前周邊的國道、公路及市區客運共四十八條路線，以及屏科大、大仁科大、環球百貨等接駁專車，都將整合進入轉運，改善現於路側臨停上下乘客的交通阻塞及安全問題。

緊鄰轉運站的屏東縣民廣場，是利用屏東舊火車站拆除後所釋出的公共空間打造，將原有狹小道路拓寬增劃人行步道，舒緩人車爭道現象，徹底解決長年擁擠的站前交通，預計明年九月完工。

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  • 屏東新站二期工程將趕在春節前啟用，縣長潘孟安要求台鐵要對站體品質嚴格把關。（記者李立法攝）

    屏東新站二期工程將趕在春節前啟用，縣長潘孟安要求台鐵要對站體品質嚴格把關。（記者李立法攝）

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