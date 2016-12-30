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〈南部〉助偏鄉早療 設好物平台籌經費

2016-12-30

〔記者王秀亭／台東報導〕台灣公益社會實踐協會投入東海岸早期療育服務已三年，多賴公部門補助及愛心捐款持續服務，執行長蔡美燕表示，應該要靠自己的力量，讓早療據點服務不中斷，明年起將嘗試透過好物推廣，及義賣二手玩具的盈餘，讓據點得已永續，協會亦推出首批「漫飛娃娃」系列產品，及寶貝成長守護禮，一PO網就引起愛心民眾迴響。

蔡美燕指出，東海岸是全縣交通最不便的地方，成功鎮雖有衛福部台東醫院成功分院，但沒有小兒科、復健科門診等兒童療育資源，早療孩童從成功到台東開車單程就要一小時，協會陸續在成功鎮、長濱鄉設置慢飛天使園，早療家庭不必再和交通往返的時間賽跑。

蔡美燕說，協會在東海岸的早療服務獲得在地居民肯定，一位白蝦養殖戶平時省吃儉用，卻捐款協會，用來回饋地方有需要的家庭，看著捐款者養殖的優質白蝦，興起成立好物平台的想法，盈餘還能用來作為據點永續經營的基金，因而計畫在明年設置Angel咕咕（Angel good goods）購物網，讓民眾買好物也能做公益。

蔡美燕進一步說明，第一步先有自創產品，一位熱愛設計的女大聲特地為協會設計專屬「漫飛娃娃」，印製成T恤及馬克杯，還有協會與縣府社會處合作的養樂多行動設計的「寶貝成長守護禮」，都是第一批漫飛娃娃系列產品，明年設置購物網同時，也要在台東市設置實體店面，賣好物，還有義賣二手玩具，甚至提供親職教育相關課程，朝自給自足的目標努力。有意讓認購「漫飛娃娃」系列產品者，可電洽355760。

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  • 台灣公益社會實踐協會設計第一批「漫飛娃娃」系列產品，開放民眾選購。（記者王秀亭攝）

    台灣公益社會實踐協會設計第一批「漫飛娃娃」系列產品，開放民眾選購。（記者王秀亭攝）

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