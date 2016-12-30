〈南部〉台大希望入學 東女蕭敏秀上藥學系
2016-12-30
記者黃明堂／專訪
台東女中學生蕭敏秀生長在弱勢環境，高一暑假參加藥學營，就立志要成臨床藥師，這股志向催促自己更加認真。透過「希望入學」管道，她成了台東今年第一位台大準新鮮人！
台大希望入學計畫是針對新住民、特殊境遇及低收入家庭，本身學習有潛力的學子提供一個入學管道，蕭敏秀條件符合而上榜；同學們此時正為即將到來的學測而努力，她雖早一步錄取大學，也要認真準備學測，希望拿到好成績。
蕭敏秀是單親家庭，從小由媽媽撫養，家境雖然不好，但她說，媽媽總是要她把書唸好就好，自己也想辦法以好成績來申請獎學金，減輕家中負擔。
她說，高一暑假到高雄參加藥學營，吸收到藥理常識，也區分出原來藥劑師有在藥局調配處方簽的，也有臨床藥師，那時就立定志向，要成為臨床藥師，實際接觸病人，了解病人對藥物的反應，這樣更具挑戰性。
她說，化學及生物原本就是自己最愛的科目，及早立定志向，她知道必須加倍努力才進得了第一志願的台大藥學系，所以在功課上加把勁，才得以在「希望入學」管道中上榜。
蕭敏秀說，下個月學測結束之後，她希望可以在假日投入志工服務，在進入大學之前，回饋社會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
高雄領先全台 10輛多元化計程車開跑
交通部推出多元化計程車政策後，高雄市領先全台，評選出四家合格計程車業者，第一家「皇冠大車隊」昨天成軍上路。…
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alleged kidnapper returned to Taipei
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 酒駕害3命判6年 「葉少爺」關3年就假釋
- 《錶王傳奇》2
- 伊拉克政府軍恢復對摩蘇爾IS攻擊
- 中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》6
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 黃妃變金髮妞熱舞 《假鬼假怪》讓嫩兒看傻
- 《錶王傳奇》4
- 《時間先驅》4
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》2
- BV早春美色 優雅絢麗─經典Knot手拿包 派對耀眼 合身洋裝 修長細緻
- 八退將下月赴中 退輔會促勿碰政治
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 大膽搶伍佰廣告 本土團撈7位數好提神
- 跨年夜溫度「熱滾滾」 狂歡當心樂極生悲
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 自由廣場》學術倫理 最怕師師相護
- 《天黑請閉眼》遇靈異 無人礦坑竟傳「賣岔」
- 64個碩博班掛0 台大包辦7個
- 爬黑山出事害命 網友︰檢方應究刑責
- 全台嗨跨年 追星照過來
- SBL》菲爾普斯飆大三元 金酒灌倒龍頭達欣
- 名媛愛時尚 挖寶複合精品店
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》4
- 一例一休 機關加班費恐暴增 郭芳煜︰若有公務 可把休息日錯開
- 車用LED燈毛利穩 麗清放光
- 助廠商逃漏稅 台東縣長黃健庭二審判刑5月
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 起伏10年 陳勢安築夢 全球開唱
- 豪添新傷缺陣 巴特勒絕殺籃網
- 《太陽》團結發威榮登年度韓劇收視王 熟男蘇志燮《主君》擊退小鮮肉
- 放空機構盯上 輝達慘跌
- 《錶王傳奇》1
- 共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡
- 杜德偉喜當爸 新歌獻寶貝兒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台大希望入學 東女蕭敏秀上藥學系
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分