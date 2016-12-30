〈南部〉全國首創依節氣插秧 每公頃補助2000元
2016-12-30
〔記者王秀亭／池上報導〕池上鄉公所為鼓勵稻農依節氣耕作，與鄉內農會、碾米廠決定只要明年立春後插秧的稻農，每公頃補助兩千元，鄉長張堯城說，這項措施是全國首創，只盼有助減少農民因天候造成的損失，池上稻農樂見此項措施，直說是多賺的，可以用來補貼農用資材。
池上鄉長：盼減少因天候致損失
池上鄉長張堯城表示，立春代表春天來了，農民開始插秧，也養成習慣在農曆年前插完秧，輕鬆過好年，不過，立春每三年會有一次在農曆春節後，六年前不少農友選在過年前插秧，生長期間遇到寒流、焚風，造成許多稻穀孕穗期「胎死腹中」，池上出現許多「一割（收成僅一成）先生」，今年又是立春在過年後，避免六年前的慘況重演，希望稻農配合老祖宗的智慧，按節氣插秧。
張堯城指出，池上米收成佳、品質好，農民、米廠都是受惠者，因此，鄉公所提出鼓勵方案後，池上鄉農會、鄉內各米廠樂於配合，只要在明年立春二月三日以後插秧者，不論品種，每甲補助兩千元，唯高雄一三九號因生長期長，在明年一月二十五日以後插秧也享相同補助，強調不影響一期稻作的收購價，鄉內兩百多位稻農也已了解此方案。
稻農樂觀其成 並直說是多賺的
新池上米特等米得主之一黃銘雀表示，農民本就看天吃飯，照著節氣耕作，但池上稻田約一千八百公頃，提早插秧不僅是部分農民的習慣，也與擔心拿不到秧苗、插秧期若水源少，灌溉水的分配同樣影響農民插秧時間，鄉公所與米廠、農會對農民的配合節氣獎勵措施，確實有助提高農民立春後再插秧的意願，對原本就照節氣走的農民而言是「多賺的」，看來超過十甲以上的大面積耕作稻農較難全面配合，多數農民應該都領得到。
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