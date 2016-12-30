〈台北都會〉文萌樓管理不當 屋主罰30萬定讞
2016-12-30
〔記者楊國文／台北報導〕台北市歸綏街文萌樓曾是公娼館，十年前被北市府指定為市定古蹟，並委託日日春協會管理。五年前，劉姓男子購得文萌樓，市府認為他未依文化資產保存法規定進行修復、改善，也未規劃再利用方向，有「管理不當致古蹟有滅失或減損價值」之虞，處以卅萬罰鍰，劉男打行政訴訟抗罰，最高行政法院昨天判他敗訴定讞。
文萌樓劉姓屋主指稱，文萌樓長期遭日日春協會無權佔有，讓他無法實質管理、維護和修繕，文萌樓若存在所謂的損害和劣化，不應歸咎在他身上，北市府不應以他管理不當，也未能限期提出管理計畫為由裁罰他，打行政訴訟救濟。
市府則認為，劉姓屋主以三三○萬元買下文萌樓，就有管理、維護責任，但劉男前年八月十五日檢送給市府的文萌樓修復及再利用計畫書，只簡單臚列建物損壞狀況，至於再利用規劃，一樓作為民眾、公益團體、社區老人聚會空間，二樓作為辦公室。
市府認定，劉男完全未考量文萌樓受指定為古蹟的理由，及其作為都市性產業歷史的記憶地區、反廢娼運動中心的歷史脈絡、性產業空間文化氛圍等歷史意義，文化局於是退計畫書。
文化局數度函請劉男提出修正的計畫書，均未補送，劉男所稱日日春協會無權佔有，也不構成無法維護、修復的理由，裁罰他卅萬元。
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