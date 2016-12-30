〈台北都會〉建中科學班收女生 踩煞車

2016-12-30

擔心壓力大 難轉普通班

〔記者沈佩瑤／台北報導〕創校百年的台北市立建國高級中學八月時傳出科學班將招收女生的消息，引發高度關注，但建中校長徐建國昨天坦承，考量女學生入學後恐遭受過度注目，造成身心壓力，以及若適應不良如何協助轉班或轉學等問題，重重研議苦無適當解方，目前提交的招生簡章草案仍以招收男生為主，一月四日由總召學校台中一中召開簡章審查會議，「當天如果內容沒有被改變，就是會繼續維持只收男生。」

徐建國說，參考他校科學班女生招收情況，每個年級通常不超過五名，而「科學班裡個位數的女生，在全校超過三千名男生的『關注』下，會否造成太大的身心壓力，是個隱憂。」

另外就是根據建中科學班往年經驗，每年都會有一、兩名科學班同學申請轉入普通班，但進入科學班就讀的女生如果適應不良、個人規劃等問題想轉班，徐建國坦言，「不太可能讓她們轉入普通班」，這也讓家長充滿疑慮。

破百年傳統 下週三揭曉

建中十月時與合作學校台灣大學開會討論，擬定簡章草案，徐建國說，「大家都還是希望能保持現狀（僅招收男生）」。下週三則會到總召學校台中一中參加簡章內容審定會議，屆時就會知道是否打破百年傳統。