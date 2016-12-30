| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉假日禁裝修噪音 北市提早到晚間6點

2016-12-30

元旦生效 最高罰3萬

〔記者張議晨／台北報導〕工程噪音影響生活安寧，台北市環保局加嚴管制營建工程及裝修工程假日使用動力機械時段，將現行假日噪音管制時段從晚間十點至隔日上午八點，修正為晚間六點至隔日上午八點。環保局科長顏伶珍說，新規定明年元旦起生效，違反者視情節輕重，依法可處三千元以上三萬元以下罰鍰。

環保局統計，去年接獲工程噪音陳情案近萬件，告發五百五十件。今年一至十一月陳情案也已達七千六百六十八件，告發件數二百八十二件。

顏伶珍說，環保局依《噪音管制法》第八條公告台北市禁止從事妨礙安寧行為的區域及時段，但因為與建管處規定的施工管理管制時段不同，為了避免造成困擾，兩單位決議加強對營建及裝修工程施工噪音管制，並統一夜間及假日工程施工管制時段。

顏伶珍補充說明，平日施工管制時段為晚上十點至隔日上午八點，假日則為中午十二點至下午二點，及晚上六點至隔日上午八點。

她提醒，民眾如果發現有動力機械製造噪音擾鄰情形，可撥1999市民當家熱線，稽查大隊會派員稽查，依法最高可處三萬元以下罰鍰。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
總預算卡關 柯：以後先審再質詢

逾25億元 今年無法通過台北市議會如火如荼審查柯市府明年度總預算，不少爭議性與重大預算難逃被砍命運，包括副市長特別費、廉政委員會、解約卡關的南港機廠土地徵收費等，多筆預算刪減總金額逾廿五億元；據了解，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：〈台北都會〉假日禁裝修噪音 北市提早到晚間6點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.