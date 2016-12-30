〈台北都會〉假日禁裝修噪音 北市提早到晚間6點
2016-12-30
元旦生效 最高罰3萬
〔記者張議晨／台北報導〕工程噪音影響生活安寧，台北市環保局加嚴管制營建工程及裝修工程假日使用動力機械時段，將現行假日噪音管制時段從晚間十點至隔日上午八點，修正為晚間六點至隔日上午八點。環保局科長顏伶珍說，新規定明年元旦起生效，違反者視情節輕重，依法可處三千元以上三萬元以下罰鍰。
環保局統計，去年接獲工程噪音陳情案近萬件，告發五百五十件。今年一至十一月陳情案也已達七千六百六十八件，告發件數二百八十二件。
顏伶珍說，環保局依《噪音管制法》第八條公告台北市禁止從事妨礙安寧行為的區域及時段，但因為與建管處規定的施工管理管制時段不同，為了避免造成困擾，兩單位決議加強對營建及裝修工程施工噪音管制，並統一夜間及假日工程施工管制時段。
顏伶珍補充說明，平日施工管制時段為晚上十點至隔日上午八點，假日則為中午十二點至下午二點，及晚上六點至隔日上午八點。
她提醒，民眾如果發現有動力機械製造噪音擾鄰情形，可撥1999市民當家熱線，稽查大隊會派員稽查，依法最高可處三萬元以下罰鍰。
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