| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉外縣市蓋公宅倡議 挨轟促遷籍

2016-12-30

議員：市內興建房租太貴

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市蓋公宅面臨居民反彈，甚至有人喊出「都更大於公宅」，市議員徐弘庭認為，政府應該要保障民眾有房住，而不是住得好，用龐大預算蓋出高品質、月租卻不便宜的兩萬戶公宅，不如考慮到房租、地價便宜的林口、三峽蓋公宅，再把連結交通完備。學者則批評，這樣是在鼓勵市民遷戶口嗎？但市議員洪健益認為，地方政府不能撇除地方責任，否則會讓人覺得太「天龍」！

徐弘庭說明，市府多次說要比照國際大都市有五％公宅，但台北市幅員小，不能硬套東京、巴黎的公宅政策與比例。北市房租、地價、房價高，打折月租還要三萬元，不理解怎麼照顧弱勢，政府應將興建公宅的預算做其他用途。

他強調不是反對窮人住台北，而是民眾可選擇租便宜中古屋，但如果要選擇便宜的新屋，那還是可以到林口、三峽。

洪健益則說，徐弘庭的想法部分是對的，但地方政府不能撇清地方責任，到外縣市蓋公宅是優惠到其他市民，不應鼓勵市民遷戶籍，否則會被認為是在打造「天龍國中的天龍國」。

議員李慶元則認為，這種作法會讓人覺得很「天龍」，但公宅太過集中在文山區，讓地方民代壓力大，難怪會爆出這種看法。

民團：把公宅當鄰避設施

OURs秘書長彭揚凱痛斥，到外縣市蓋公宅，難道是鼓勵台北市民遷戶籍？中華民國住宅學會理事長彭建文則認為，應增加跨縣市合作，而不是減少文山區數量，若大家都把公宅當鄰避設施，怎麼認為新北、桃園一定要接受？

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
總預算卡關 柯：以後先審再質詢

逾25億元 今年無法通過台北市議會如火如荼審查柯市府明年度總預算，不少爭議性與重大預算難逃被砍命運，包括副市長特別費、廉政委員會、解約卡關的南港機廠土地徵收費等，多筆預算刪減總金額逾廿五億元；據了解，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：〈台北都會〉外縣市蓋公宅倡議 挨轟促遷籍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.