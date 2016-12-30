〈台北都會〉外縣市蓋公宅倡議 挨轟促遷籍

2016-12-30

議員：市內興建房租太貴

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市蓋公宅面臨居民反彈，甚至有人喊出「都更大於公宅」，市議員徐弘庭認為，政府應該要保障民眾有房住，而不是住得好，用龐大預算蓋出高品質、月租卻不便宜的兩萬戶公宅，不如考慮到房租、地價便宜的林口、三峽蓋公宅，再把連結交通完備。學者則批評，這樣是在鼓勵市民遷戶口嗎？但市議員洪健益認為，地方政府不能撇除地方責任，否則會讓人覺得太「天龍」！

徐弘庭說明，市府多次說要比照國際大都市有五％公宅，但台北市幅員小，不能硬套東京、巴黎的公宅政策與比例。北市房租、地價、房價高，打折月租還要三萬元，不理解怎麼照顧弱勢，政府應將興建公宅的預算做其他用途。

他強調不是反對窮人住台北，而是民眾可選擇租便宜中古屋，但如果要選擇便宜的新屋，那還是可以到林口、三峽。

洪健益則說，徐弘庭的想法部分是對的，但地方政府不能撇清地方責任，到外縣市蓋公宅是優惠到其他市民，不應鼓勵市民遷戶籍，否則會被認為是在打造「天龍國中的天龍國」。

議員李慶元則認為，這種作法會讓人覺得很「天龍」，但公宅太過集中在文山區，讓地方民代壓力大，難怪會爆出這種看法。

民團：把公宅當鄰避設施

OURs秘書長彭揚凱痛斥，到外縣市蓋公宅，難道是鼓勵台北市民遷戶籍？中華民國住宅學會理事長彭建文則認為，應增加跨縣市合作，而不是減少文山區數量，若大家都把公宅當鄰避設施，怎麼認為新北、桃園一定要接受？