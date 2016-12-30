〈台北都會〉3000學童齊吹直笛 「聲」勢浩大

2016-12-30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市國小學生人數排名第二多的板橋區莒光國小，全校三千餘名學生昨天上午利用朝會一起吹直笛「快樂頌」，場面壯觀，校長邱承宗說，除了達到校方推展音樂教育「人人都是演奏家」的目標，也期待用美好記憶展開新的一年。

邱承宗說，十二月是感恩的季節，全校三千多位學生，同時吹奏直笛，既傳遞一份與眾不同的溫馨，也用音樂串連全校師生的情感。

教務主任譚文雄說，學校直笛校本課程架構完整，直笛是莒光孩子常常握在手心的樂器，為了年底的各年級直奏演出，十二月這段時間，在哪裡都可以聽到孩子們的笛音，甚至放學時，看到小朋友坐在爸媽的機車後座也在練習吹直笛。

校方緣起於「人人都是演奏家」的理念，歲末的「莒光論笛」行之有年，先由各年級演出，再由全校六個年級合奏，一早的直笛音樂盛會，難免會驚動社區，打電話來關心，但經過校方解釋，大部分民眾都能釋懷。