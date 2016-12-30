〈台北都會〉台大希望入學上榜 彭于家、李采妍想回饋社會
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高中生申請「台大希望入學計畫」再傳捷報，三重高中高三語文實驗班彭于家與中和區錦和高中李采妍，通過台灣大學一○六學年度學士班入學甄選，分別錄取社工系及中文系，兩人除了高興之外，更希望能好好把握機會充實自我，將來回饋社會。
三重高中校長陳瑛姍說，彭于家雖來自經濟弱勢家庭，但學習態度樂觀積極，在校成績校排前一％，彭于家胸懷利他精神，樂於參與服務學習活動，擔任學校扶輪少年服務團團長期間，帶領團員參與新北市第一屆特教活動挑戰日志工、參加三重中央扶輪社之扶輪青少年領袖營、辦理送書去偏鄉國小旅行、偏鄉國小服務營隊等。
彭于家說，他加入學校扶輪青少年服務團，想以實際行動回饋社會，投入志工服務不僅學會以同理心關懷他人，也培養領導團隊、籌辦活動的能力，並從中領悟尊重生命、互助合作的重要性，能錄取台大社工系，會努力學習，實現成為社會工作者的夢想。
錦和高中學生李采妍錄取台大中文系，采妍是個孝順又熱心的孩子，即便再忙也會利用課餘時間從事社會服務，喜歡閱讀的采妍，選擇離家近的錦中，省下交通時間，運用零碎時間學習，如願錄取台大中國文學系。
錦和高中老師何建中說，李采妍一開始上高中時不適應，後來在老師輔導下循序漸進，課業表現漸入佳境，她尤其喜歡閱讀和寫作，成績維持全校前五名，為減輕家裡負擔，三年皆未補習。
李采妍能入選台大希望入學計畫，非常開心及珍惜，期盼自己能藉由希望入學計畫，將來有機會改善家庭環境，有能力後服務更多需要幫助的人。
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標題：〈台北都會〉台大希望入學上榜 彭于家、李采妍想回饋社會
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