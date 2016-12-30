〈台北都會〉原民會主委傳撤換 市府：無人事異動
2016-12-30
〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市小內閣又傳震盪！昨天傳出柯文哲將撤換原民會主委陳秀惠，可能由民國黨平地原住民立委提名人吳國譽接任。北市府副發言人劉奕霆昨天回應，目前市政團隊穩定，並無人事異動打算；陳秀惠僅表示，毫無所悉。但有市府高層私下透露，只是時間未到。
北市議員陳重文今年九月在議會會場點名「Tony Chen（湯霓陳）」不久後將去職，當時市長柯文哲還在議會強調，等到會期結束才調整人事內閣，未料，湯志民、謝佩霓隨後相繼去職，昨又傳出柯文哲在議會會期結束後，將撤換陳秀惠，成為柯市府上任兩年來，第十五位去職的一級局處首長。
記者昨晚電訪陳秀惠指出，「目前」沒有接到市長任何訊息，也無其他個人生涯規劃，「不過，如果真要調動，那當然就要開始想了。」
聽到傳言 吳國譽：不曉得
據傳民國黨平地原住民立委提名人吳國譽近期多次出入市府，也有參加市長室晨會，可能就是接任原民會主委的人。
吳國譽昨說，因自己長期投入公共議題，希望可以跟市長室一起辦活動，而市長室也很歡迎他來體驗市府運作。吳國譽說，聽到傳言難免覺得開心，並指有聽過市長跟原住民人士碰面的傳聞，但自己沒有被詢問過，「是不是我，我並不曉得。」
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