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〈台北都會〉鉛水管汰換達73% 明年底完成

2016-12-30

進度超前 無意願者簽切結

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市去年十月發生鉛水管危機，市府加速汰換鉛管進度，預計三年內汰換成不銹鋼優良管材。今年設定目標是六十％，北市一萬七七一四戶鉛管戶，已更換一萬二八七六戶，六成的目標已於十月中旬提前達標，至年底進度更達七十三％，進度大幅超前。副市長鄧家基昨天召開記者會，表示北市鉛管汰換可望在明年底完成汰換。

陳錦祥表示，北市有二百卅處沒有更換意願，他們已經請住戶簽切結書，若住戶未來因為鉛水管引起健康影響，北水處責任釐清，但只要用戶對於家庭用水存有疑慮的話，北水處可協助用戶檢驗水質。

更換完者 將停止水費減免

他也提醒，去年十一月受鉛水管影響的用水戶享有水費減免，但只要一完成更換，下一期的水費單上告知已更換完畢，恢復正常的水價及水費。

北水處長陳錦祥說，北水處於民國六十八年停用鉛管，並於民國九十八至一○二年完成長度二十公尺以上鉛管汰換工程，剩餘的鉛管零星分布於管網中，雖然水質檢驗都在安全標準內，但為消除民眾用水疑慮，北水處積極進行鉛管汰換作業，原本預定三年內完成，但現在進度超前可望在明年底完成汰換。

陳錦祥補充，北水處對於公眾出入頻繁場所，如學校、夜市、商圈等優先汰換，而過去因擔心汰換影響經營的饒河街夜市、內湖金龍市場也已克服將鉛管汰換。

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  • 北水處對於公眾出入頻繁場所，如學校、夜市、商圈等優先汰換，而過去因擔心汰換影響經營的饒河街夜市、內湖金龍市場也已克服將鉛管汰換。（北水處提供）

    北水處對於公眾出入頻繁場所，如學校、夜市、商圈等優先汰換，而過去因擔心汰換影響經營的饒河街夜市、內湖金龍市場也已克服將鉛管汰換。（北水處提供）

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