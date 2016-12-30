〈台北都會〉總預算卡關 柯：以後先審再質詢

2016-12-30

逾25億元 今年無法通過

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會如火如荼審查柯市府明年度總預算，不少爭議性與重大預算難逃被砍命運，包括副市長特別費、廉政委員會、解約卡關的南港機廠土地徵收費等，多筆預算刪減總金額逾廿五億元；據了解，議會審查牛步，總預算今年無法順利三讀通過，市長柯文哲拜會議員時，提議「以後先審預算再總質詢」，避免浪費時間。

王鴻薇：不要下指導棋

國民黨市議員王鴻薇嘲諷：「議長乾脆給柯文哲做！」市府局處先到各委員會工作報告，了解市府未來一年要做什麼事，議員才知道施政重點，如此利於預算爭取，柯文哲應先做好市長，不要對議會下指導棋；民進黨市議員王閔生認為，議會審預算提早結束，或依預算法規定在十一月底通過地方政府總預算，讓公務機關好做事，開議時間更精簡，才能提高議事效率。

議會：有共識也可調整

對此，議會議事組表示，先質詢後審預算是慣例，為讓議員了解市府重大政策，但多數議員若有共識，可調整議程。北市府副發言人劉奕霆說，市府編列與執行預算皆符合相關法規規定，預算審查期間，市府會積極與議員溝通，以取得議會支持。

今日進入二讀實質審查

柯市府明年度總預算歲入計列一六○八．一億元、歲出一六六八．六一億元，議會十一月中交付各委員會審查，經一個多月審查，總預算案本週陸續交付大會，議會大會今日將進入二讀會的實質審查。

北市主計處說，截至昨天，議會各委員會刪減或做但書、附帶意見的預算達十幾筆，包括三位副市長與秘書長特別費三百多萬元、廉委會六十九萬元、興建公宅的士林北投科技園區有償撥用廿多億元，皆全數刪除，南港機廠私有土地價購徵收費四億六千多萬元被刪成一元。

至於續編史上最高的二備金十二．五億元，與萬大第一果菜市場及漁類批發市場改建一千三百多萬元，雖照案通過，議會則下但書約束市府。

民進黨市議員許家蓓說，柯文哲挾高人氣進市府，首任預算比較沒有人敢「卡」，但柯文哲第二任期遭逢台北農產人事、首長離職潮等爭議，今年預算二、三讀審查較嚴厲把關。

國民黨議員陳永德提到，今年仍有爭議案件，傳出民進黨與柯文哲有意在總預算表決時，將立法院換地案一起強行表決，但國民黨已決定把立院換地案拖到下會期。