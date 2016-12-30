〈台北都會〉總預算卡關 柯：以後先審再質詢
逾25億元 今年無法通過
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會如火如荼審查柯市府明年度總預算，不少爭議性與重大預算難逃被砍命運，包括副市長特別費、廉政委員會、解約卡關的南港機廠土地徵收費等，多筆預算刪減總金額逾廿五億元；據了解，議會審查牛步，總預算今年無法順利三讀通過，市長柯文哲拜會議員時，提議「以後先審預算再總質詢」，避免浪費時間。
王鴻薇：不要下指導棋
國民黨市議員王鴻薇嘲諷：「議長乾脆給柯文哲做！」市府局處先到各委員會工作報告，了解市府未來一年要做什麼事，議員才知道施政重點，如此利於預算爭取，柯文哲應先做好市長，不要對議會下指導棋；民進黨市議員王閔生認為，議會審預算提早結束，或依預算法規定在十一月底通過地方政府總預算，讓公務機關好做事，開議時間更精簡，才能提高議事效率。
議會：有共識也可調整
對此，議會議事組表示，先質詢後審預算是慣例，為讓議員了解市府重大政策，但多數議員若有共識，可調整議程。北市府副發言人劉奕霆說，市府編列與執行預算皆符合相關法規規定，預算審查期間，市府會積極與議員溝通，以取得議會支持。
今日進入二讀實質審查
柯市府明年度總預算歲入計列一六○八．一億元、歲出一六六八．六一億元，議會十一月中交付各委員會審查，經一個多月審查，總預算案本週陸續交付大會，議會大會今日將進入二讀會的實質審查。
北市主計處說，截至昨天，議會各委員會刪減或做但書、附帶意見的預算達十幾筆，包括三位副市長與秘書長特別費三百多萬元、廉委會六十九萬元、興建公宅的士林北投科技園區有償撥用廿多億元，皆全數刪除，南港機廠私有土地價購徵收費四億六千多萬元被刪成一元。
至於續編史上最高的二備金十二．五億元，與萬大第一果菜市場及漁類批發市場改建一千三百多萬元，雖照案通過，議會則下但書約束市府。
民進黨市議員許家蓓說，柯文哲挾高人氣進市府，首任預算比較沒有人敢「卡」，但柯文哲第二任期遭逢台北農產人事、首長離職潮等爭議，今年預算二、三讀審查較嚴厲把關。
國民黨議員陳永德提到，今年仍有爭議案件，傳出民進黨與柯文哲有意在總預算表決時，將立法院換地案一起強行表決，但國民黨已決定把立院換地案拖到下會期。
看更多！請加入自由時報粉絲團
逾25億元 今年無法通過台北市議會如火如荼審查柯市府明年度總預算，不少爭議性與重大預算難逃被砍命運，包括副市長特別費、廉政委員會、解約卡關的南港機廠土地徵收費等，多筆預算刪減總金額逾廿五億元；據了解，…
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 村里長定位 葉俊榮：半年內提出規劃
- 美耐皿餐具抽驗 半數溶出三聚氰胺
- 回顧2016體壇 10大夯聞
- 《超會賺台灣運動明星》戴資穎867萬 賞金后大勝李宗偉
- 國安局籲退離人員 勿前往中國
- 《小洋裝．小短靴．小派對》2
- 《時間先驅》5
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 偷拍運動婦人PO網嘲笑 猛男遭健身房終生停權
- 《時間先驅》6
- 豬哥亮目睹兒被上銬飆淚 《大釣哥》父愛噴發
- MP鼓鼓澀谷熱舞 哀嚎不舉
- 廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT fears split if Hung re-elected
- 元旦起 八方雲集韭菜水餃漲價
- 取消國旅卡？ 政院沒這打算
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China blamed for VAC boss’ Singapore snub
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》7
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》2
- 勇士屠暴龍 續寫119場未連敗
- 冷眼集》放任在野心態竄流 執政當然疲於奔命
- 台灣金融知識指數 亞太區第2
- SBL》台啤5分打敗裕隆 毀了呂政儒4000分紀錄夜
- 合作開發藥品市場 永昕、友華上漲
- 大巨蛋展延經營案 北市府敗訴
- 新北野外育樂協會︰是山友自揪團
- 體驗行動支付 橘子推元旦一元早餐
- 酒駕撞死人 擬立法洗被害者遺體
- 少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業
- 浩子切了阿翔 驚傳暫退演藝圈
- 《錶王傳奇》2
- 《時間先驅》2
- 〈國際現場〉美時尚品牌Kate Spade傳求售
- 立院臨會拚6大案 林揆：速過總預算
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 下週油價 預估漲3到4角
- 辦刁婦「大快人心」花圈謝警像靈堂？
- 炸彈攻擊殺縣官 新疆4嫌遭擊斃
標題：〈台北都會〉總預算卡關 柯：以後先審再質詢
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email