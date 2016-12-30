〈台北都會〉新公車動態看板 像公共藝術
2016-12-30
聖誕紅、雪花白兩款 板橋夜市站現身
〔記者何玉華／新北報導〕公車站牌做為城市街頭意象的一環，可以更有趣一點！新北市今年初推出雙排滾筒式「招手站牌」，昨天新款獨立式公車動態看板亮相，配合年節氣氛推出「聖誕紅」與「雪花白」兩款，率先在「板橋夜市」公車站現身，陸續將在重要公車轉乘站、捷運站或觀光景點設置，預計一○六年新設兩百座以上。
交通局長王聲威表示，新款獨立式公車動態看板省空間、資訊足，取代舊型看板四則訊息、單面顯示，變成六則訊息、雙面顯示；且調製專屬顏色與烤漆提升質感，希望擺脫公共設施外觀老舊、粗糙的刻板印象，讓市容也有公共藝術氛圍。
招手站牌增導光板 夜晚也看得見
科長蘇先知表示，「招手站牌」的創意也延伸至獨立式看板上，開發「招手導光板」，增添設施活潑趣味性，在昏暗夜晚時，也可清楚看到站區位置；除了外觀改變，看板LED符合IP65防水防塵等級，也可提供節慶動態圖示、政令宣導以及日期天氣功能，增加內容豐富性。
他表示，陸續將針對市區人行道寬一．二米，無法設置候車亭公車站位的重要轉乘站、捷運站或觀光景點等，建置獨立式公車動態看板，提供公車預估到站資訊。
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